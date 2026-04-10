Sénégal: Tabaski 2026 - Kaolack affiche un besoin de 50.000 têtes

À l'approche de la Tabaski 2026, la région de Kaolack se mobilise pour assurer un approvisionnement suffisant en mouton. L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mouhamadou Habib Kamara, a présidé ce jeudi un Comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de cette fête majeure du calendrier musulman.

Selon les projections établies, la région aura besoin de 50.000 têtes de bétail afin de satisfaire la demande locale. Une estimation issue des travaux des services techniques et des acteurs du secteur, qui se veulent rassurants quant à la capacité d'approvisionnement. Lors de cette rencontre, les participants ont dressé le bilan de l'édition précédente, jugée globalement satisfaisante. Forts de cette expérience, ils ont défini les grandes orientations pour 2026. Ainsi, 25 projets ont été retenus, pour un financement global estimé à 101.152.515 francs CFA, dans le but d'améliorer l'organisation et les conditions de vente.

Sur le plan opérationnel, les activités démarreront dès le 20 avril avec l'aménagement des points de vente. Cette phase se poursuivra jusqu'au 10 mai, avant une étape de sécurisation prévue à partir du 11 mai. Au total, 18 points de vente officiels seront installés à travers la région. Cependant, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les acteurs du secteur. Le président du foirail de Dialégne, Oumar Thiam, a notamment dénoncé l'occupation anarchique des installations. Il a également pointé du doigt l'absence de débarcadère adéquat et les conditions difficiles de déchargement du bétail.

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de renforcer la dotation en aliment de bétail et d'améliorer la sécurité au niveau des sites de vente. Les professionnels ont aussi déploré la prolifération de points de vente clandestins, appelant les autorités à prendre des mesures fermes pour mieux encadrer le secteur.

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En réponse, l'adjoint au gouverneur s'est félicité de la qualité des échanges, qu'il a qualifiés de constructifs. Mouhamadou Habib Kamara a rassuré l'ensemble des acteurs, affirmant que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir le bon déroulement des opérations et assurer une Tabaski bien approvisionnée dans la région.