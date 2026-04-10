Sénégal: Babacar Khalifa Ndiaye célèbre le sacre des Lions dans un nouvel ouvrage

À travers son livre « Une deuxième étoile du plus bel éclat », Babacar Khalifa Ndiaye rend hommage à un moment historique du football sénégalais. Hier, lors d'une cérémonie de dédicace empreinte d'émotion et de reconnaissance, l'ancien journaliste du Soleil a réuni figures de la presse et amoureux du sport autour d'un récit fort, entre souvenirs, analyse et fierté nationale.

Babacar Khalifa Ndiaye a officiellement présenté son ouvrage « Une deuxième étoile du plus bel éclat », hier, à la Maison de la Presse Babacar Touré, lors d'une cérémonie de dédicace qui a réuni un public composé de professionnels des médias, d'acteurs du sport et de nombreux passionnés.

Ancien directeur de la rédaction « Sports » du quotidien Le Soleil, l'auteur propose, à travers ce livre, une plongée intense au coeur d'un moment marquant de l'histoire du football sénégalais. Fidèle à son style rigoureux et accessible, Khalifa Ndiaye revisite le parcours ayant conduit à la conquête de cette deuxième étoile, en mêlant récit journalistique, témoignages et analyses.

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« J'ai éprouvé un énorme plaisir à écrire ce livre. Je suis journaliste de formation, avec 40 ans de carrière. Mon rôle, c'est de faire des articles. Je ne suis pas un écrivain », a confié l'auteur. Contrairement à 2022, où l'équipe était partie mollo-mollo, M. Ndiaye estime qu'au Maroc, la conviction d'aller jusqu'au bout était bien présente.

« C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à répertorier les thèmes. Cheikh Tidiane Fall a eu l'ingénieuse idée d'associer des membres de la diaspora », a-t-il indiqué. « Pour le titre, après le Cameroun, je me disais que j'avais terminé d'écrire des livres, en me promettant de reprendre la plume si le Sénégal atteignait les demi-finales ou la finale de la Coupe du monde.

J'avais d'abord expliqué pourquoi le Sénégal n'arrivait pas à gagner la Can. J'avais rencontré des acteurs de l'entourage immédiat de la sélection. Le deuxième ouvrage a été écrit durant la période de la Covid-19. J'ai ressorti tous les anciens internationaux, par devoir de reconnaissance », a-t-il souligné.

« Verdict bizarroïde »

Pour lui, le Jury d'appel, avec son « verdict bizarroïde », a crédibilisé l'écriture de ce « livre pour l'histoire », une oeuvre collective. « Nous avons vécu une compétition exceptionnelle, qui se poursuit malheureusement devant les tribunaux. Mais le titre reste le nôtre, au vu de la manière dont nous l'avons acquis. À part la Rdc, qui nous a tenu tête, aucune équipe n'est arrivée au niveau du Sénégal », a-t-il expliqué.

Selon celui qui répond à ses initiales, Bkn, lors du précédent ouvrage consacré à l'équipe nationale, c'est Cheikh Tidiane Fall qui lui avait suggéré de l'écrire. « Je lui ai dit à condition qu'il en fasse la préface. Cette fois-ci, il m'a conseillé de l'écrire dès le début du tournoi. C'est mon rédacteur en chef à vie », a-t-il souligné. C'est un livre de 116 pages pour l'histoire. Il permet de comprendre comment le Sénégal a mérité de décrocher sa deuxième étoile continentale au Maroc, malgré une forte adversité multiforme.

Dans cette production intellectuelle, on retrouve des chapitres captivants : des émotions toujours vives ; un plaisir dont on ne se lasse jamais ; la belle ascension vers la deuxième étoile ; le plus marocain a fait pschitt ; Tanger, enclave sénégalaise en terre marocaine; Pape Thiaw, le stratège entré dans l'histoire par la grande porte ; Sadio Mané, érigez-lui une statue ; les grands artisans du sacre ; des travées aux geôles marocaines, la folle trajectoire de 18 supporters sénégalais ; la diaspora présente comme jamais ; 28 titulaires, ce n'était pas du bluff ; des journalistes sénégalais rejouent la Can ; quels secrets derrière les parfaites pelouses marocaines ?, etc.

Babacar Khalifa Ndiaye est issu de la 11e promotion du Cesti, titulaire d'une maîtrise en anglais, il a été chef du service, puis directeur de la rédaction « Sports » de 1997 à 2017.

À son actif : 18 Can, 7 Coupes du monde, 12 Rallyes Paris-Dakar, 1 Jeux olympiques...Son ouvrage est préfacé par Cheikh Tidiane Fall, ancien rédacteur en chef du Soleil et ancien chargé de communication de la Fsf et de la Sones. « Je remercie Khalifa Ndiaye pour l'honneur et la considération qu'il m'a accordés en me permettant de préfacer ce livre, comme ce fut déjà le cas avec " Triomphe des Lions en 2022" », a déclaré le préfacier.

« Après la tentative de coup d'État sportif en cours lors de cette Can, en collusion avec le Maroc, une situation inattendue a rendu difficile la finalisation de l'ouvrage. Il a fallu retirer un chapitre consacré au sort inacceptable des 18 supporters pris en otage. Il y a eu également ce coup de tonnerre du Jury d'appel de la Caf. Alors que l'impression initiale du livre était déjà terminée, il a fallu remanier la pagination afin d'ajouter un nouveau chapitre évoquant ce que nous considérons comme un braquage administratif », a ajouté le préfacier.

Dans une atmosphère conviviale, les intervenants ont salué la qualité du travail ainsi que la pertinence du regard porté par l'auteur. Tour à tour, ils ont insisté sur l'importance de conserver une trace écrite des grandes épopées sportives du pays, afin de nourrir la mémoire collective et inspirer les générations futures.