Sénégal: Babacar Khalifa Ndiaye célèbre le sacre des Lions dans un nouvel ouvrage

9 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Dembélé

À travers son livre « Une deuxième étoile du plus bel éclat », Babacar Khalifa Ndiaye rend hommage à un moment historique du football sénégalais. Hier, lors d'une cérémonie de dédicace empreinte d'émotion et de reconnaissance, l'ancien journaliste du Soleil a réuni figures de la presse et amoureux du sport autour d'un récit fort, entre souvenirs, analyse et fierté nationale.

Babacar Khalifa Ndiaye a officiellement présenté son ouvrage « Une deuxième étoile du plus bel éclat », hier, à la Maison de la Presse Babacar Touré, lors d'une cérémonie de dédicace qui a réuni un public composé de professionnels des médias, d'acteurs du sport et de nombreux passionnés.

Ancien directeur de la rédaction « Sports » du quotidien Le Soleil, l'auteur propose, à travers ce livre, une plongée intense au coeur d'un moment marquant de l'histoire du football sénégalais. Fidèle à son style rigoureux et accessible, Khalifa Ndiaye revisite le parcours ayant conduit à la conquête de cette deuxième étoile, en mêlant récit journalistique, témoignages et analyses.

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« J'ai éprouvé un énorme plaisir à écrire ce livre. Je suis journaliste de formation, avec 40 ans de carrière. Mon rôle, c'est de faire des articles. Je ne suis pas un écrivain », a confié l'auteur. Contrairement à 2022, où l'équipe était partie mollo-mollo, M. Ndiaye estime qu'au Maroc, la conviction d'aller jusqu'au bout était bien présente.

« C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à répertorier les thèmes. Cheikh Tidiane Fall a eu l'ingénieuse idée d'associer des membres de la diaspora », a-t-il indiqué. « Pour le titre, après le Cameroun, je me disais que j'avais terminé d'écrire des livres, en me promettant de reprendre la plume si le Sénégal atteignait les demi-finales ou la finale de la Coupe du monde.

J'avais d'abord expliqué pourquoi le Sénégal n'arrivait pas à gagner la Can. J'avais rencontré des acteurs de l'entourage immédiat de la sélection. Le deuxième ouvrage a été écrit durant la période de la Covid-19. J'ai ressorti tous les anciens internationaux, par devoir de reconnaissance », a-t-il souligné.

« Verdict bizarroïde »

Pour lui, le Jury d'appel, avec son « verdict bizarroïde », a crédibilisé l'écriture de ce « livre pour l'histoire », une oeuvre collective. « Nous avons vécu une compétition exceptionnelle, qui se poursuit malheureusement devant les tribunaux. Mais le titre reste le nôtre, au vu de la manière dont nous l'avons acquis. À part la Rdc, qui nous a tenu tête, aucune équipe n'est arrivée au niveau du Sénégal », a-t-il expliqué.

Selon celui qui répond à ses initiales, Bkn, lors du précédent ouvrage consacré à l'équipe nationale, c'est Cheikh Tidiane Fall qui lui avait suggéré de l'écrire. « Je lui ai dit à condition qu'il en fasse la préface. Cette fois-ci, il m'a conseillé de l'écrire dès le début du tournoi. C'est mon rédacteur en chef à vie », a-t-il souligné. C'est un livre de 116 pages pour l'histoire. Il permet de comprendre comment le Sénégal a mérité de décrocher sa deuxième étoile continentale au Maroc, malgré une forte adversité multiforme.

Dans cette production intellectuelle, on retrouve des chapitres captivants : des émotions toujours vives ; un plaisir dont on ne se lasse jamais ; la belle ascension vers la deuxième étoile ; le plus marocain a fait pschitt ; Tanger, enclave sénégalaise en terre marocaine; Pape Thiaw, le stratège entré dans l'histoire par la grande porte ; Sadio Mané, érigez-lui une statue ; les grands artisans du sacre ; des travées aux geôles marocaines, la folle trajectoire de 18 supporters sénégalais ; la diaspora présente comme jamais ; 28 titulaires, ce n'était pas du bluff ; des journalistes sénégalais rejouent la Can ; quels secrets derrière les parfaites pelouses marocaines ?, etc.

Babacar Khalifa Ndiaye est issu de la 11e promotion du Cesti, titulaire d'une maîtrise en anglais, il a été chef du service, puis directeur de la rédaction « Sports » de 1997 à 2017.

À son actif : 18 Can, 7 Coupes du monde, 12 Rallyes Paris-Dakar, 1 Jeux olympiques...Son ouvrage est préfacé par Cheikh Tidiane Fall, ancien rédacteur en chef du Soleil et ancien chargé de communication de la Fsf et de la Sones. « Je remercie Khalifa Ndiaye pour l'honneur et la considération qu'il m'a accordés en me permettant de préfacer ce livre, comme ce fut déjà le cas avec " Triomphe des Lions en 2022" », a déclaré le préfacier.

« Après la tentative de coup d'État sportif en cours lors de cette Can, en collusion avec le Maroc, une situation inattendue a rendu difficile la finalisation de l'ouvrage. Il a fallu retirer un chapitre consacré au sort inacceptable des 18 supporters pris en otage. Il y a eu également ce coup de tonnerre du Jury d'appel de la Caf. Alors que l'impression initiale du livre était déjà terminée, il a fallu remanier la pagination afin d'ajouter un nouveau chapitre évoquant ce que nous considérons comme un braquage administratif », a ajouté le préfacier.

Dans une atmosphère conviviale, les intervenants ont salué la qualité du travail ainsi que la pertinence du regard porté par l'auteur. Tour à tour, ils ont insisté sur l'importance de conserver une trace écrite des grandes épopées sportives du pays, afin de nourrir la mémoire collective et inspirer les générations futures.

Lire l'article original sur Le Soleil.

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