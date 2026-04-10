Cote d'Ivoire: Fonds « La Francophonie avec Elles » - Plusieurs responsables d'Ong formés à l'élaboration de projets

Une soixantaine de femmes responsables des organisations de la Société civile, et d'Associations ont été accueillies dans les locaux de la Commission nationale de la Francophonie (Cnf), le 8 avril 2025, à Cocody-II Plateaux (Abidjan). Pendant une journée, ceux-ci ont été outillés sur l'accompagnement et l'élaboration de projets à l'effet de bénéficier des financements du Fonds « La Francophonie avec Elles ». L'objectif spécifique est d'aider les candidats aux financements du Fonds à soumettre des projets compétitifs et conformes aux standards de la Francophonie.

La Secrétaire générale de la Commission nationale de la Francophonie, Bernice N'Guessan, a précisé que l'accès des financements du Fonds « La Francophonie avec Elles » est très limité pour les organisations de la Société civile (Osc). Elle impute cette situation à la complexité des critères d'éligibilité et aux exigences techniques liées au montage. Cette formation a été organisée au profit des Osc pour lever ces obstacles pour permettre aux souscripteurs de multiplier leur chance de voir leurs projets retenus.

Les participants ont pu bénéficier pendant cette séance, d'un éclairage sur les enjeux de la mobilisation des ressources. Ils ont également eu droit à une présentation détaillée des critères d'éligibilité du Fonds. Pour que l'objectif fixé soit atteint, la Commission a mobilisé deux experts en montage de projets qui ont conduit ce renforcement des capacités. Les bénéficiaires ont exposé nombre de préoccupations qui pourront leur permettre de mieux améliorer le montage de leurs projets.

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« Au-delà des financements, il s'agit pour nous de contribuer à bâtir un écosystème d'acteurs engagés, compétents et capables de porter des initiatives durables au service des femmes et du développement de nos communautés », a tenu à souligner la première responsable de la Commission nationale de la Francophonie. Appelant les participantes à cet atelier à faire preuve de rigueur et de discipline durant la session. « Les opportunités existent. Il nous appartient désormais de nous donner les moyens de les saisir pleinement », mentionne-t-elle.