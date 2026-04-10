Cote d'Ivoire: 80 ans du Pdci-Rda - Cissé Ibrahim Bacongo prône le dialogue et l'unité nationale

À l'occasion de la célébration des 80 ans du Pdci-Rda, la présence remarquée du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a donné une dimension particulière à l'événement.

Mandaté par le Chef de l'État, Alassane Ouattara, le secrétaire exécutif du Rhdp, Cissé Ibrahim Bacongo, a conduit une forte délégation au siège du parti, à Cocody, le jeudi 9 avril 2026.

« J'ai eu l'immense honneur de représenter le Chef de l'État », a déclaré Cissé Ibrahim Bacongo sur les réseaux sociaux, saluant une cérémonie « de grande portée historique et symbolique ».

À ses côtés figuraient notamment les ministres Mamadou Touré et Myss Belmonde Dogo, témoignant de l'importance accordée par le Rhdp à cet anniversaire.

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Au-delà du caractère festif, le responsable politique a insisté sur la portée du moment. Pour lui, cette commémoration constitue une opportunité de réaffirmer les fondamentaux de la vie politique ivoirienne. « Ce moment met en lumière l'impérieuse nécessité de renforcer le dialogue politique et de promouvoir le rassemblement des Ivoiriens », a-t-il souligné.

Faisant référence à l'héritage commun des grandes formations politiques issues de l'houphouëtisme, Cissé Ibrahim Bacongo a rappelé l'importance des valeurs de paix, de tolérance, de fraternité et de sens de l'intérêt général. Autant de principes qu'il juge essentiels pour préserver la stabilité du pays et consolider les acquis démocratiques.

Dans un contexte politique marqué par des enjeux importants, le secrétaire exécutif du Rhdp a réaffirmé l'engagement de son parti à oeuvrer pour un climat apaisé. « Fidèles à la vision du Président Alassane Ouattara, nous restons résolument engagés à renforcer l'unité nationale », a-t-il insisté.

Par cette participation, le Rhdp envoie ainsi un signal fort d'ouverture et de dialogue, réaffirmant sa volonté de contribuer à une Côte d'Ivoire rassemblée, stable et tournée vers l'avenir.