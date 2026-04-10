Afrique: Lutte contre le dopage - L'ONAD-CI sensibilise les jeunes au « sport propre »

La deuxième édition de la compétition de taekwondo baptisée « Pâques des enfants » a été organisée au Parc des Sports de Treichville, le 6 avril 2026.

Profitant de cette tribune, l'Organisation nationale antidopage de Côte d'Ivoire (Onad-CI) a pris part à une campagne de sensibilisation à l'intention des enfants âgés de 4 à 14 ans. Une occasion pour l'Onad-CI de renforcer son action en faveur du « sport propre » auprès des plus jeunes.

Pour la présidente de cette institution, le professeur Aïssata Diakité, cette initiative répond à un enjeu majeur : inculquer, dès le plus jeune âge, les valeurs fondamentales du sport, telles que le respect des règles, l'intégrité et le fair-play.

Face à un public composé de jeunes athlètes, de parents et d'encadreurs, la délégation de l'Onad-CI, conduite par sa présidente et accompagnée notamment d'Émile N'Goran, manager chargé des contrôles, de l'éducation et des enquêtes, a privilégié une approche pédagogique et interactive.

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La séance, animée par Émile N'Goran avec l'appui des agents de contrôle du dopage, s'est déroulée sous forme d'échanges participatifs. Grâce à des jeux éducatifs et à des explications adaptées, les enfants ont pu comprendre les dangers du dopage ainsi que l'importance de pratiquer un sport sain et équitable. Cette méthode ludique a permis de capter leur attention tout en facilitant l'assimilation des messages.

Pour clôturer cette activité dans une ambiance festive, l'Onad-CI a offert des friandises et divers lots aux enfants, ainsi que des tee-shirts aux participants et à leurs encadreurs, en lien avec la célébration de Pâques. Un geste symbolique visant à encourager la pratique sportive dans un esprit sain.

Cette initiative a été largement saluée par les organisateurs, les parents et les encadreurs, qui ont apprécié la pertinence des messages et l'impact de cette sensibilisation précoce.

À travers cette action, l'Onad-CI réaffirme son engagement en faveur de la promotion du sport propre en Côte d'Ivoire, en misant sur l'éducation et la prévention pour former une génération d'athlètes responsables et respectueux des valeurs sportives.

Notons que cet événement coïncide avec la Journée internationale de lutte contre le dopage, célébrée le 17 avril de chaque année.