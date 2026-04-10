Sénégal: Alioune Dione lance un appel à une transformation inclusive

La Journée nationale de l'économie sociale et solidaire a été officiellement lancée par le ministre Dr Alioune Dione. La cérémonie, qui s'est tenue ce jeudi 9 avril au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), a été l'occasion pour les Groupements d'intérêt économique « Dem fou Sori » (aller le plus loin possible, en français) et Computech Institute de recevoir une délégation d'opérateurs économiques turcs.

Promouvoir l'économie sociale et solidaire en tant que levier de résilience et d'inclusion sociale : tel est l'objectif visé par les GIE « Dem fou Sori » et Computech Institute à travers cette initiative. La rencontre a été axée sur la sensibilisation des acteurs, le partage d'expériences et la valorisation des initiatives, tant locales qu'internationales.

Mame Cheikh Ndiaye, président du GIE « Dem fou Sori », a salué l'engagement de ses collaborateurs, qu'il qualifie de « véritables jambars » de l'économie nationale. « La visite effectuée en Turquie nous a considérablement enrichis et nous a permis de découvrir un savoir-faire très avancé, qui pourra nous être très bénéfique », s'est-il réjoui.

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De son côté, Mustapha Balta, chef de la délégation turque, a déclaré que cette visite au Sénégal marque un élan de partenariat et de solidarité avec un peuple frère, avec lequel sont partagées des valeurs aussi bien religieuses qu'économiques. « Dans le cadre du renforcement de ce partenariat, un ministre de la Turquie sera à Dakar dès demain pour signer des accords en vue de consolider la coopération entre nos deux pays », a annoncé le président de la Chambre de commerce de Konya.

Le ministre Alioune Dione a rappelé que cette journée est placée sous le signe de la résilience, de l'inclusion et de l'innovation. Il a réaffirmé la volonté de l'État de faire de ce secteur un levier de création d'emplois, un moteur d'autonomisation des femmes, un catalyseur d'initiatives portées par la jeunesse et un pilier de la souveraineté économique locale. « La journée d'aujourd'hui promeut les initiatives locales et l'économie de proximité. Chaque initiative soutenue représente une famille stabilisée, un jeune inséré, une femme autonomisée et une communauté renforcée », a indiqué le ministre.

Selon lui, son département ambitionne clairement de faire de l'ESS un véritable écosystème économique compétitif et durable. Il s'est également réjoui de la présence des partenaires internationaux, qui favorise le partage d'expériences. Pour Dr Alioune Dione, l'ESS n'est pas seulement un secteur : elle incarne une vision d'une société où la croissance profite à tous, où la solidarité devient un moteur économique et où l'emploi décent est une réalité pour chaque citoyen.