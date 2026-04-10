Sénégal: Kédougou - La Banque mondiale évalue le pôle aquacole de Bafoundou

En mission d'appui à la mise en oeuvre du Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (SENRM), une délégation de la Banque mondiale a effectué, le mercredi 8 avril 2026, une visite du site du pôle aquacole de Bafoundou, dans la commune de Tomboronkoto (région de Kédougou).

Conduite par Arame Tall, cheffe de projet à la Banque mondiale et cheffe de mission, la délégation a pu constater de visu l'état d'avancement de ce projet structurant, financé à hauteur de 497 millions de FCFA. La visite s'est déroulée en présence du coordonnateur du projet SENRM Pêche, Dr Papa Namsa Keita, ainsi que des équipes techniques impliquées. Implanté sur une superficie de 2 hectares, le pôle aquacole est dédié à l'élevage du Tilapia du Nil et du poisson-chat africain. Il s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la gestion durable des ressources halieutiques et de création d'opportunités économiques pour les populations locales.

Sur le terrain, la mission a également noté le démarrage effectif des activités de maraîchage au profit des personnes affectées par le projet (PAP), dans le cadre du plan de restauration des moyens de subsistance. Un périmètre maraîcher est actuellement en cours de valorisation, avec déjà des cultures visibles.

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« Les activités ont démarré par des appuis au maraîchage en attendant la construction du pôle aquacole. Nous avons constaté l'effectivité de la culture du gombo, de la patate douce et d'autres variétés de légumes. Ce sont des gains de revenus importants pour ces communautés et nous félicitons le projet SENRM pour ces belles réalisations », a déclaré Arame Tall, cheffe de projet à la Banque mondiale et cheffe de mission.

À terme, le pôle aquacole de Bafoundou devrait produire jusqu'à 160 tonnes de poissons par an et générer un chiffre d'affaires estimé à 240 millions de FCFA. Le projet prévoit également la création de 290 emplois directs, contribuant ainsi à la dynamisation de l'économie locale.

Présent lors de la visite, le maire de Tomboronkoto, Nfally Camara, a exprimé sa satisfaction quant au choix porté sur sa commune pour accueillir ce projet d'envergure. « Nous nous réjouissons du choix de Tomboronkoto pour abriter ces investissements. Ce projet constitue une véritable opportunité de développement pour nos populations, notamment en matière d'emplois et de valorisation des ressources locales », a-t-il souligné.

Porté par le Gouvernement du Sénégal avec l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars US (soit plus de 61 milliards de FCFA) sur la période 2022-2028, le projet SENRM vise à améliorer la gestion des ressources naturelles et à renforcer la résilience économique des zones ciblées. Cette mission d'appui, qui se poursuit dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, s'inscrit dans le suivi régulier des activités du projet, notamment dans ses composantes liées à la productivité du secteur des pêches et à la gestion durable des écosystèmes.