Afrique de l'Est: Guerre au Soudan - L'Éthiopie appuie les paramilitaires FSR, selon l'université de Yale

L'Éthiopie apporterait son soutien aux forces paramilitaires du général Hemedti qui se battent contre l'armée soudanaise depuis près de 3 ans, selon un rapport du laboratoire de recherche humanitaire de l'université de Yale aux États-Unis. Le mois dernier, l'armée soudanaise a notamment accusé ces paramilitaires d'avoir lancé des attaques de drones « depuis l'intérieur du territoire éthiopien », des accusations rejetées par Addis-Abeba.

L'analyse des images satellites d'une base militaire éthiopienne dans la région de Benishangul Gumuz, frontalière avec le Soudan, montre une augmentation des activités ces 5 derniers mois sur la base d'Asosa. Les experts de Yale ont identifié des arrivées répétées de poids lourds déchargeant des containers et des véhicules de type pick-up couramment utilisés par les groupes armés.

Ces véhicules légers ne correspondent pas à ceux habituellement utilisés par l'armée éthiopienne, précisent les chercheurs. Certains de ces véhicules ont ensuite été équipés pour pouvoir recevoir des mitrailleuses lourdes. Le rapport ajoute que des pick-up similaires ont été observés aux mains des forces paramilitaires des FSR lors d'affrontements dans l'État soudanais du Nil Bleu. La base d'Asosa n'est qu'à 90 km de la frontière soudanaise.

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Pour les chercheurs de Yale, ces images constituent une preuve visuelle claire que certaines attaques des FSR sont lancées depuis le territoire éthiopien. Il y a 2 mois, l'agence de presse Reuters affirmait que la base d'Asosa - financée par les Émirats arabes unis - servait de camp d'entrainement pour les forces paramilitaires soudanaises.