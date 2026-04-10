Afrique de l'Est: Guerre au Soudan - L'Éthiopie appuie les paramilitaires FSR, selon l'université de Yale

10 Avril 2026
Radio France Internationale

L'Éthiopie apporterait son soutien aux forces paramilitaires du général Hemedti qui se battent contre l'armée soudanaise depuis près de 3 ans, selon un rapport du laboratoire de recherche humanitaire de l'université de Yale aux États-Unis. Le mois dernier, l'armée soudanaise a notamment accusé ces paramilitaires d'avoir lancé des attaques de drones « depuis l'intérieur du territoire éthiopien », des accusations rejetées par Addis-Abeba.

L'analyse des images satellites d'une base militaire éthiopienne dans la région de Benishangul Gumuz, frontalière avec le Soudan, montre une augmentation des activités ces 5 derniers mois sur la base d'Asosa. Les experts de Yale ont identifié des arrivées répétées de poids lourds déchargeant des containers et des véhicules de type pick-up couramment utilisés par les groupes armés.

Ces véhicules légers ne correspondent pas à ceux habituellement utilisés par l'armée éthiopienne, précisent les chercheurs. Certains de ces véhicules ont ensuite été équipés pour pouvoir recevoir des mitrailleuses lourdes. Le rapport ajoute que des pick-up similaires ont été observés aux mains des forces paramilitaires des FSR lors d'affrontements dans l'État soudanais du Nil Bleu. La base d'Asosa n'est qu'à 90 km de la frontière soudanaise.

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Pour les chercheurs de Yale, ces images constituent une preuve visuelle claire que certaines attaques des FSR sont lancées depuis le territoire éthiopien. Il y a 2 mois, l'agence de presse Reuters affirmait que la base d'Asosa - financée par les Émirats arabes unis - servait de camp d'entrainement pour les forces paramilitaires soudanaises.

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