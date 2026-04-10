Afrique: Le ministère du Travail et Future Fit International scellent un partenariat pour la formation et le déploiement de jeunes Éthiopiens au Canada.

Addis-Abeba — Le ministère du Travail et des Compétences de l'Éthiopie et l'entreprise canadienne Future Fit International ont signé un protocole d'entente visant à former des jeunes Éthiopiens dans divers domaines et à faciliter leur déploiement au Canada.

La signature a été effectuée par la ministre du Travail et des Compétences, Muferihat Kamil, et le directeur général de Future Fit International, Abiy Raymond.

Lors de la cérémonie, la ministre a souligné que cet accord renforçait la coopération bilatérale entre l'Éthiopie et le Canada. « Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement canadien pour son engagement continu dans de nombreux secteurs », a-t-elle déclaré.

Pour elle, ce protocole constitue un investissement à long terme et un héritage durable, favorisant le développement des jeunes et consolidant les liens entre les peuples des deux pays.

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Elle a également précisé que cet accord ouvre un nouveau chapitre dans les initiatives de formation et d'éducation, visant à exploiter pleinement le potentiel et les talents des jeunes.

Abiy Raymond a ajouté que ce partenariat va au-delà d'une simple signature : il crée un véritable pont entre les compétences locales et la demande mondiale, offrant ainsi de nouvelles opportunités.

Il a souligné que l'Éthiopie regorge de jeunes dynamiques et ambitieuses, et que le soutien structuré est essentiel pour transformer ce potentiel en compétences compétitives, tant au niveau national qu'international.

Le directeur général a également indiqué que Future Fit International s'engage à mettre en place des programmes de formation conformes aux standards internationaux, notamment canadiens, afin de doter les jeunes Éthiopiens des connaissances techniques et des compétences professionnelles nécessaires pour s'intégrer efficacement à l'économie mondiale.

L'ambassadeur du Canada en Éthiopie, Nicolas Simard, a souligné que le renforcement des capacités de la main-d'œuvre contribue significativement à la consolidation de la coopération bilatérale, dans des secteurs clés tels que l'agroalimentaire, l'énergie, les mines et l'aérospatiale.

Il a conclu que de tels accords sont essentiels pour approfondir et élargir davantage la collaboration entre l'Éthiopie et le Canada.