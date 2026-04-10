Afrique du Sud: Près de 5000 Afrikaners accueillis aux États-Unis par l'administration Trump

Près de 5000 Afrikaners ont été relocalisés aux États-Unis depuis la décision du président Donald Trump d'accueillir ces descendants de colons européens qu'il juge sans fondement persécutés en Afrique du Sud, selon un document du département d'État américain.

Près de 5 000 Afrikaners ont quitté l'Afrique du Sud pour les États-Unis depuis que Donald Trump a décidé d'accueillir en priorité ces descendants de colons européens sur le territoire américain. Des chiffres qui viennent d'être publiés par le Département d'État américain indiquent que 4499 réfugiés ont été admis aux États-Unis depuis le début de l'année budgétaire. Presque tous sont des Afrikaners, à l'exception de trois Afghans. À cela s'ajoute aux 340 Sud-Africains blancs accueillis précédemment, au début du nouveau mandat de Donald Trump.

Et la demande va croissante, puisqu'environ 1 300 Afrikaners sont arrivés aux États-Unis au mois de mars et plus de 1 500 en février. Après un premier vol affrété par Washington en mai 2025, ces Afrikaners voyagent désormais sur des vols commerciaux.

La plupart d'entre eux se sont établis au Texas, en Floride et en Californie.

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Baisse spectaculaire du nombre de réfugiés admis

En plus de donner la priorité aux Sud-Africains blancs, l'administration Trump a limité drastiquement le nombre de personnes qui pourront obtenir le statut de réfugiés : 7 500 maximum cette année, contre quelques 100 000 par an sous Joe Biden.

Une situation qui est notamment dénoncée par un collectif de réfugiés qui a déposé une plainte contre cette politique migratoire jugée discriminatoire, qui « bloque de manière catégorique et illégale l'admission de [personnes] vulnérables issues d'autres régions » et empêche le regroupement familial pour « des populations explicitement prioritaires, selon le Congrès ».

Dans le sillage des photos et vidéos trompeuses ou complètement fausses diffusées par Donald Trump dans la Maison Blanche sous les yeux médusés de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa lors de sa visite en mai 2025, le président américain accuse régulièrement Pretoria d'une prétendue persécution des Blancs.

Les Afrikaners sont des descendants des colons néerlandais et huguenots français s'étant installés à la pointe de l'Afrique aux XVIIe et XVIIIe siècles.