Sénégal: Coopération interparlementaire - El Malick Ndiaye promeut le modèle sénégalais à Lomé

En marge de la 17e Conférence des Présidents de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), région Afrique, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a accordé des audiences à ses homologues de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo, respectivement Patrick Achi et Aimé Boji Sangara.

Ces rencontres s'inscrivent dans une dynamique de renforcement de la coopération interparlementaire africaine, visant à partager les bonnes pratiques et à moderniser les institutions législatives sur le continent. Les échanges ont porté sur plusieurs priorités : le renforcement de la coopération institutionnelle entre Assemblées nationales, le partage d'expériences en matière de gouvernance parlementaire, le contrôle de l'action publique, l'évaluation des politiques publiques, ainsi que les enjeux liés à l'intégration régionale et à la stabilité politique.

Au cours de ces discussions, les présidents des Assemblées de Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo ont exprimé un vif intérêt pour les réformes mises en oeuvre au Sénégal, notamment la digitalisation des procédures et le renforcement des mécanismes d'évaluation des politiques publiques. Ils ont annoncé leur intention d'envoyer prochainement des missions techniques à Dakar pour s'inspirer de ce modèle.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts sénégalais pour partager les bonnes pratiques en matière de modernisation administrative et institutionnelle, à l'image de la mission d'étude conduite par une délégation camerounaise actuellement à Dakar. El Malick Ndiaye a salué cette convergence de vues et réaffirmé l'engagement du Sénégal à accompagner ses partenaires africains dans le renforcement de leurs capacités parlementaires, dans un esprit de coopération Sud-Sud et de partage d'expérience.

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