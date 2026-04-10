Angola/Sénégal: Officiel - Aliou Cissé rebondit en Angola, vingt-quatre heures après la Libye

Il n'a pas chômé ! Quelques heures seulement après l'annonce officielle de son départ de la sélection libyenne, le technicien sénégalais Aliou Cissé s'est engagé avec la Fédération angolaise de football pour prendre les commandes des Palancas Negras.

Le coach de 50 ans a officiellement signé son contrat avec la Fédération angolaise de football (FAF). Le contrat serait d'une durée de quatre ans, selon Daily Sports. L'aventure libyenne, elle, aura tourné court. Arrivé à la tête de la sélection en mars 2025, Aliou Cissé a mis fin à une aventure courte mais mouvementée, sur fond de difficultés internes et de salaires impayés. (Senegal7) Pour les Palancas Negras, le recrutement du champion d'Afrique 2022 représente un signal fort. L'Angola est à la recherche d'un nouveau souffle après son élimination précoce lors de la dernière CAN (1er tour).