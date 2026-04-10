Sénégal: Prix Marc-Vivien Foé 2026 - 3 Sénégalais en lice pour le titre

RFI et France 24 ont dévoilé ce jeudi 09 avril 2026 les onze nommés pour le Prix Marc-Vivien Foé 2026, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1.

Pour le Sénégal, c'est une véritable délégation : trois Lions figurent dans la liste. Un an après qu'Habib Diarra avait frôlé le titre, le football sénégalais revient en force avec des profils complémentaires et des arguments solides.

Lamine Camara, la confirmation

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Il était attendu au tournant, Lamine Camara répond présent. Le milieu de Monaco, 22 ans, franchit cette saison un nouveau palier dans sa progression. Régulier, enfin préservé des pépins physiques qui l'avaient freiné, il s'est installé comme un pilier de l'entrejeu monégasque dans l'un des effectifs les plus compétitifs de Ligue 1. D'ailleurs, son nom circule déjà dans les couloirs des grandes écuries anglaises. Déjà nominé l'an dernier, le milieu international sénégalais a de réelles chances de s'imposer.

Moussa Niakhaté, le patron

Troisième Lion dans la course, Moussa Niakhaté s'impose comme l'un des défenseurs les plus fiables du championnat. À 30 ans, le défenseur central de Lyon et de la sélection nationale vit la meilleure saison de sa carrière en club comme en équipe nationale. Souverain dans les duels, précieux dans la relance, il incarne la sérénité à l'arrière-garde lyonnaise. Une nomination méritée pour un joueur discret qui parle surtout avec ses pieds.

Notons qu'aucun sénégalais n'a jamais remporté cette prestigieuse distinction. Mamadou Niang (deux fois), Cheikh Ndoye (1 fois) et Moussa Sow (1 fois) avaient fini 2ème à leur époque, alors qu'Habib Diarra avait terminé 3ème l'année dernière. Et si 2026 était la bonne année ?

Bamba Dieng, le retour en fanfare

C'est peut-être la nomination la plus symbolique pour le football sénégalais. Bamba Dieng, attaquant de Lorient, 26 ans, est de retour sous les projecteurs après une saison 2024-2025 difficile, marquée par les doutes et les blessures. Le natif de Pikine, dans la banlieue de Dakar, a retrouvé ses jambes, son instinct de buteur et sa confiance : 13 buts toutes compétitions confondues, dont 8 en Ligue 1 depuis le début de l'année 2026. Sa nomination est une récompense de résurrection autant que de performance.

Le reste des nominés

Face aux trois Sénégalais, la concurrence est sérieuse. Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) fait figure d'ogre du palmarès. Déjà sacré en 2013 et 2024, le Gabonais de 36 ans court après un triplé inédit et reste redoutablement en forme. Mamadou Sangaré (Lens, Mali), révélation de la saison, impressionne pour sa première année dans l'élite et rêve d'inscrire son nom au palmarès comme premier Malien lauréat. Ilan Kebbal (Paris FC, Algérie) électrise la Ligue 1 depuis la montée historique de son club, tandis que le gardien burkinabè Hervé Koffi (Angers) tente de devenir le premier portier sacré depuis Vincent Enyeama en 2014.

Strasbourg place deux hommes dans la liste : le défenseur ivoirien Guela Doué, frère aîné du Parisien Désiré, et l'ailier Martial Godo, révélation venue de Fulham. Aïssa Mandi (Lille, Algérie) et Arsène Kouassi (Lorient, Burkina Faso) complètent le tableau.