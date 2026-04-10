Afrique: Le Premier Ministre Abiy a reçu le président burundais Ndayishimiye pour des entretiens de haut niveau à Addis

Addis-Abeba — À Addis-Abeba, le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli jeudi le président burundais Évariste Ndayishimiye, dont la visite de travail officielle ouvre une nouvelle phase dans les relations bilatérales.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a réservé un accueil chaleureux au président burundais Évariste Ndayishimiye, mettant en avant l'hospitalité de l'Éthiopie et les ambitions communes de prospérité et de développement.

« C'est un grand honneur de vous accueillir dans une nation qui vous reçoit à bras ouverts, au sein d'un peuple remarquable, riche d'une culture dynamique et doté d'un potentiel immense », a déclaré le Premier ministre.

Actuellement président de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye devrait participer à une série de rencontres de haut niveau avec des responsables éthiopiens, visant à approfondir la coopération politique, économique et régionale.

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Le Premier ministre a rappelé la relation durable qui unit l'Éthiopie et le Burundi, la qualifiant de fondée sur la « fraternité et le respect mutuel », et a insisté sur la nécessité de renforcer ces liens pour atteindre des objectifs de développement communs.

« Je suis convaincu que votre visite renforcera davantage nos relations et nous permettra d'avancer ensemble vers notre vision partagée de l'avenir.

Bienvenue chez vous », a-t-il ajouté.

Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Burundi sont anciennes et structurées par des institutions comme leur Commission ministérielle conjointe, qui soutient la collaboration dans des secteurs clés.

Cette visite vise à intensifier les échanges bilatéraux et à porter le partenariat à un niveau supérieur, reflétant l'engagement des deux pays pour une coopération renforcée et une intégration régionale accrue.