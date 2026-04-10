Tunisie: 5 000 maladies professionnelles recensées au pays - Et les troubles psychiques ?

Près de 5 000 maladies professionnelles ont été déclarées en Tunisie, avec une prépondérance des troubles musculosquelettiques qui représentent 92 % des cas, a annoncé jeudi Lotfi Mahjoub, directeur général de l'Inspection du travail et de la sécurité professionnelle.

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio Nationale, M. Mahjoub a précisé que la liste des maladies professionnelles inclut également la surdité professionnelle et les maladies respiratoires, et qu'elle est révisée tous les trois ans.

Il a indiqué que la Covid-19 a été ajoutée lors de la dernière mise à jour des tableaux, en lien avec les professionnels du secteur de la santé.

M. Mahjoub a aussi souligné que le ministère des Affaires sociales, en coordination avec les structures concernées, travaille à la mise en place d'un système intégré de santé et sécurité au travail pour inclure la fonction publique.

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Il a rappelé que les conventions 155 et 187 de l'Organisation internationale du Travail (OIT), auxquelles la Tunisie est partie, sont désormais adoptées comme normes de référence.

Concernant les maladies psychiques, le directeur général a précisé qu'elles ne sont pas encore classées comme maladies professionnelles.

Sur un autre plan, M. Mahjoub a insisté sur le rôle de l'Inspection du travail et de la sécurité professionnelle, qui veille à la santé des travailleurs en menant de nombreuses visites de contrôle sur le terrain afin de prévenir les risques liés à l'activité professionnelle.