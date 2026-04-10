Tunisie: L'or grimpe de plus de 1 %

Les prix de l'or ont progressé de plus de 1 % jeudi, portés par la faiblesse du dollar et dans l'attente du maintien du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, ainsi que des prochaines données sur l'inflation américaine.

Vers 15h37 GMT, l'or au comptant a bondi de 1,7 % pour atteindre 4796,50 dollars l'once, après avoir atteint lors de la séance précédente son plus haut niveau depuis près de trois semaines.

Les contrats à terme américains sur l'or ont enregistré une hausse de 1 % à 4823 dollars.

La baisse de l'indice du dollar a rendu le métal précieux moins coûteux pour les investisseurs détenant d'autres devises, renforçant ainsi la demande.

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Depuis le début du conflit américano-israélien contre l'Iran le 28 février, le prix de l'or au comptant a chuté d'environ 10 %, reflétant la volatilité des marchés face aux tensions géopolitiques.

Les marchés restent attentifs à la publication des données de l'inflation américaine pour le mois de mars, prévue pour vendredi, qui pourrait influencer les tendances du métal jaune.

Concernant les autres métaux précieux, l'argent au comptant a progressé de 2,3 % à 75,84 dollars l'once, le platine de 2,6 % à 2082,78 dollars, et le palladium de 0,3 % à 1559,10 dollars.