Tunisie: Point de vue - DTN, confusions et illusions

La FTF a communiqué un certain nombre de décisions dont une qui intrigue. Il s'agit d'engager un appel à candidatures concernant le poste de DTN. Etrange pour ceux qui suivent de près les affaires de la FTF. Parce que tout simplement, c'est Mondher Kebaier qui occupait ce poste d'une « manière indirecte » avec la qualification de sélectionneur national chargé du développement avec un certain droit de regard « informel » sur les équipes nationales des jeunes.

Ceci a été fait parce qu'on se souvient que le ministère des Sports a plafonné à un certain moment le salaire du DTN dans toutes les fédérations sportives et qu'il n'a pas voulu homologuer les contrats de plusieurs DTN à l'époque, dont celui de Kebaier. A l'image d'autres fédérations, la FTF a trouvé une astuce qui permet de garantir un salaire confortable au DTN tout en évitant de contrer la tutelle, c'est de créer ce poste de sélectionneur national qui a les attributions d'un Directeur technique.

A l'époque, Kebaier a déposé son dossier au même titre que Ridha Jeddi, et c'est lui qui a remporté le lot. Donc, c'est lui qui faisait le DTN de fait. Il s'est même permis de laisser son travail et d'aller faire le consultant dans une chaîne qatarie lors de la coupe arabe des nations ! Kebaier est, forcément, celui qui doit assumer la responsabilité de l'échec de la sélection U17 dans les dernières qualifications de la CAN et non seulement Najeh Toumi, le sélectionneur limogé.

Les sélections des jeunes continuent de toute façon leur traversée du désert avec des désignations de sélectionneurs incompétents et complices avec des parents de joueurs et avec des clubs. Les derniers résultats et le niveau qu'on a vu donnent une idée de l'ampleur des dégâts.

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Pour Kebaier, c'est la énième chance qu'on lui a donné à la FTF entre DTN de fait, sélectionneur national, instructeur, etc., et, à chaque fois, c'est un échec pour cet entraîneur qui n'a pas fait mieux dans les clubs. Avec aussi un tempérament dur qui ne lui a pas permis de communiquer avec les parties prenantes.

Revenir à la case départ et relancer l'appel à candidatures pour ce poste sacré est quelque chose de bizarre et traduit, sûrement, le chaos dans lequel se trouve ce bureau fédéral. Avec des moyens respectables, et un énorme concours de la Fifa, la FTF reste incapable de trouver un DTN visionnaire et tenace qui puisse reprendre le travail et choisir des sélectionneurs qualifiés et compétents, qui oblige les clubs à mieux entretenir leurs sections des jeunes et qui sait communiquer et motiver toutes les composantes d'une structure technique élargie.

Maintenant que la tutelle a déjà fixé le salaire et les avantages alloués à un DTN, la FTF va de nouveau reprendre le tri. Et Kebaier dans tout cela ? On va le repêcher encore une fois ? Mais pourquoi d'abord le protéger après le fiasco de la sélection U17 ? Pas d'illusions à se faire, Mondher Kebaier incarne un mal endémique de notre football : tout se fait au gré des affinités et des considérations relationnelles et personnelles. Le prochain DTN fera, éventuellement, comme tous ses prédécesseurs.