Tunisie: Kaïs Saïed préside la cérémonie du 88e anniversaire de la Fête des Martyrs

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé jeudi matin 9 avril 2026, au carré des Martyrs de Séjoumi à Tunis, la cérémonie commémorative du 88e anniversaire de la Fête des Martyrs, qui marque les événements du 9 avril 1938.

Le Chef de l'État a, à cette occasion, salué le drapeau au son de l'hymne national, déposé une gerbe de fleurs devant le monument commémoratif des martyrs et récité à leur mémoire.

Le Président de la République a, aussi, rencontré plusieurs citoyens et écouté leurs préoccupations.

Il a conversé avec les diplômés de l'enseignement supérieur qui ont saisi de l'occasion pour appeler à accélérer l'application de la loi n°18 de l'année 2025.

Un texte qui prévoit des dispositions exceptionnelles pour le recrutement de cette catégorie de demandeurs d'emploi, confrontés à un chômage de longue durée aussi bien dans le secteur public que dans la fonction publique.

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