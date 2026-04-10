Afrique: De la Libye à l'Angola, le rebond express d'Aliou Cissé, nouveau sélectionneur des Palancas negras

Nommé à la surprise générale ce jeudi à la tête de la sélection angolaise de football, Aliou Cissé succède à Patrice Beaumelle sur le banc des Palancas Negras. Libre depuis son départ de la Libye, l'ancien sélectionneur du Sénégal aura pour mission de relancer une équipe en manque de résultats avant les éliminatoires de la CAN 2027.

Ce jeudi 09 avril matin à Luanda, les journalistes angolais étaient venus en conférence de presse convaincus de voir Jean-Michel Cavalli prendre place derrière les micros. Depuis deux jours, le technicien français était en effet présenté comme le successeur de Patrice Beaumelle à la tête des Palancas. Mais à l'ouverture des portes, ce sont les rastas et le large sourire d'Aliou Cissé qui ont fait leur apparition. Stupeur dans la salle : l'ancien sélectionneur du Sénégal, fraîchement séparé de la Libye, venait d'apparaître comme le nouvel homme fort des Palancas Negras.

La veille encore, Cissé officialisait sur les réseaux sociaux la fin de son aventure libyenne, entamée un an plus tôt. Dix matchs, trois victoires, cinq nuls, deux défaites et un goût d'inachevé après l'échec dans la course au Mondial 2026. « Je suis fier du travail que nous avons réalisé ensemble », écrivait-il, sans s'étendre sur les raisons de son départ. Libre, le champion d'Afrique 2021 n'aura donc pas tardé à rebondir.

À 50 ans, celui qui a passé près d'une décennie à la tête du Sénégal - deux qualifications pour la Coupe du monde, un titre continental - reste considéré comme l'une des références en Afrique. Son choix de rejoindre la Libye, nation au palmarès modeste, avait déjà surpris. Sa décision de s'engager avec l'Angola, pays aux ambitions affirmées mais encore irrégulier au plus haut niveau, prolonge cette récente trajectoire singulière.

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« Je suis très honoré de rejoindre cette grande nation de football. Je vois en l'Angola un pays ambitieux. Ensemble nous écrirons une grande histoire », a lancé Cissé devant les médias angolais. Le Sénégalais succède à Patrice Beaumelle, remercié après une CAN 2025 ratée, conclue dès le premier tour malgré le statut de quart de finaliste séduisant en 2024 en Côte d'Ivoire. La sélection lusophone, incapable de confirmer au Maroc, espère trouver en Cissé le bâtisseur capable d'installer le pays dans la régularité.

Cissé entrera rapidement dans le vif du sujet dès la fenêtre FIFA de juin, avec une série de matchs amicaux pour prendre la mesure de son groupe. Son véritable chantier l'attend dans la préparation des éliminatoires de la prochaine CAN, prévue en 2027 en Tanzanie, Ouganda et Kenya.