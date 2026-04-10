Sénégal/Maroc: Prix Marc-Vivien Foé 2026 - Les Sénégalais Camara, Dieng et Niakhaté parmi les 11 nommés pour succéder à Hakimi

Dakar — Trois internationaux sénégalais, Lamine Camara, Bamba Dieng et Moussa Niakhaté, figurent parmi les onze finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2026, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française, ont annoncé jeudi les organisateurs, RFI et France 24.

Le Marocain Achraf Hakimi (PSG) avait remporté l'édition 2025. Le lundi 11 mai, RFI et France 24 dévoileront le nom du meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1). Le choix des jurés se fera en fonction du critère sportif et en tenant compte du comportement des candidats en dehors du terrain, selon les initiateurs.

Parmi les onze nommés figurent trois Sénégalais parmi lesquels Lamine Camara, le milieu de terrain de 22 ans de l'AS Monaco, qui s'impose comme l'une des grandes révélations de la saison. L'international sénégalais a franchi un cap important en gagnant en régularité et en influence dans l'entrejeu monégasque, lit-on sur la présentation publiée sur le site de RFI. Épargné par les blessures, il enchaîne les prestations solides et s'affirme comme un élément clé du dispositif tactique de son équipe, selon la même source.

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Chargé des coups de pied arrêtés, signe de la confiance de son encadrement, le champion d'Afrique 2025 se distingue par sa vision du jeu, sa qualité technique et sa capacité à orienter le jeu. Ses performances attirent déjà l'attention de plusieurs clubs européens, notamment en Angleterre. De son côté, Bamba Dieng, attaquant du FC Lorient, confirme son retour au premier plan. À 26 ans, le natif de Pikine retrouve son efficacité après une saison précédente marquée par les blessures et les doutes.

Pièce essentielle de l'animation offensive lorientaise, il se distingue par sa mobilité, son sens du but et sa capacité à faire des différences dans les moments décisifs. Son regain de forme constitue un atout majeur pour son club dans la course au maintien. Il est auteur de huit buts cette saison.

En défense, Moussa Niakhaté s'impose comme le patron de l'arrière-garde de l'Olympique lyonnais. À 30 ans, le défenseur central gaucher traverse l'une des meilleures périodes de sa carrière. Solide dans les duels, précieux dans la relance et doté d'un leadership affirmé, il apporte stabilité et sérénité à son équipe. Titulaire régulier aussi bien en club qu'en sélection nationale, le champion d'Afrique 2025 confirme son statut de cadre et de référence défensive.

Outre les trois Sénégalais, la liste des nommés comprend notamment le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille), déjà double lauréat du Prix Marc-Vivien Foé en 2013 et 2024, qui reste un pilier offensif de l'OM.

À ses côtés figurent le défenseur ivoirien Guela Doué (23 ans, Strasbourg), le jeune ailier ivoirien Martial Godo (22 ans, Strasbourg), le milieu algérien Ilan Kebbal (27 ans, Paris FC), le gardien burkinabé Hervé Koffi (27 ans, Angers), le défenseur burkinabé Arsène Kouassi (21 ans, Lorient), le défenseur algérien Aïssa Mandi (34 ans, Lille) et le milieu malien Mamadou Sangaré (23 ans, Lens). Le Prix Marc-Vivien Foé, créé en hommage à l'international camerounais décédé en 2003, distingue chaque année le meilleur joueur africain du championnat français.