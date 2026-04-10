Cote d'Ivoire: Le PCDI fête ses 80 ans et plaide pour un retour «sécurisé» de Tidjane Thiam à Abidjan

10 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, le PDCI, principal parti d'opposition, a célébré hier jeudi 9 avril ses 80 ans. Créé par Félix Houphouët-Boigny le 8 avril 1946, quatre-vingt ans plus tard, le parti est en crise et tente de se relancer à travers la figure de Tidjane Thiam. Mais ce dernier est en France depuis un an. Son parti plaide pour un retour « sécurisé » de son leader.

Les militants du PDCI chantent l'hymne du parti. Face à eux, leur leader, Tidjane Thiam, apparait sur un écran géant, entouré par les portraits en noir et blanc de Félix Houphouët-Boigny, le fondateur du parti. Et d'Henri Konan Bédié, décédé il y a plus de deux ans.

Tidjane Thiam remercie chaudement le président ivoirien d'avoir envoyé de hauts cadres pour le représenter à cette cérémonie. L'opposant, qui vit en France depuis un an, prononce un discours mesuré.

« Nous avons des adversaires, mais jamais des ennemis. Vous avez noté qu'après les événements qui ont marqué l'année 2025, j'ai tenu à ce que le PDCI assiste à la présentation des voeux de Nouvel an au président de la République. C'est une indication que le PDCI a toujours été du côté du respect des institutions et le réconciliation », souligne Tidjane Thiam.

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Puis les cadres du RHDP et du PDCI immortalisent, tous sourires, ce moment devant les caméras. Ibrahim Cissé Bacongo, le secrétaire exécutif du RHDP, explique le geste du président ivoirien. « Pour lui, le PDCI c'est la maison familiale ! Parce que nous sommes tous issus des rangs du PDCI. Souvenez-vous que le président de la République a été numéro 2 du PDCI, quand il était Premier ministre ! »

Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre Tidjane Thiam mais il émet régulièrement des doutes sur sa sécurité s'il rentre à Abidjan. À la tribune, deux cadres du PDCI, évoquent les conditions de son retour en Côte d'Ivoire. « J'interpelle l'État afin qu'il puisse mettre en place les conditions idoines et sécurisées du retour de notre leader », a déclaré Me Chrysostome Blessy, le président du groupe parlementaire du parti.

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