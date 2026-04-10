Tunisie: Forum Mobilité - La Tunisie ouvre la porte à 16 000 futurs diplômés en France

La capitale tunisienne a été le point de départ, ce jeudi 9 avril 2026, de la 4e édition du Forum Mobilité : Étudier en France, organisé à l'Institut français de Tunis. L'événement, qui se poursuivra samedi à Sousse et dimanche à Sfax, vise à promouvoir la mobilité étudiante, renforcer le succès académique des étudiants tunisiens et encourager les échanges universitaires entre la Tunisie et la France.

A cette occasion, l'ambassadrice de France à Tunis, Anne Guéguen, a souligné l'importance stratégique de cette initiative pour les jeunes Tunisiens. Elle a rappelé que 16 000 étudiants tunisiens poursuivent actuellement leurs études en France, que ce soit en licence, master, doctorat ou dans des écoles d'ingénieurs, et que ces étudiants représentent "un vivier d'excellence".

"Ce forum permet aux étudiants et à leurs familles de rencontrer directement plus de cinquante établissements français, publics et privés, dont des écoles et universités prestigieuses telles que Polytechnique, HEC Paris, l'Université Gustave Eiffel ou l'Université d'Avignon. Ces rencontres sont essentielles pour éclairer les choix d'orientation et préparer le futur professionnel des étudiants", a indiqué l'ambassadrice, dans une déclaration accordée à La Presse.

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Anne Guéguen a en outre mis en avant la cohérence de la coopération universitaire franco-tunisienne, avec des programmes de bourses d'un million d'euros par an, des partenariats scientifiques et des échanges réguliers entre universités, laboratoires et établissements tunisiens et français. Elle a rappelé le rôle central de Campus France Tunisie et du Consulat général de France dans l'accompagnement des candidats, soulignant que l'année dernière 5 000 visas étudiants avaient été délivrés depuis la Tunisie.

Dans ce même cadre, Hosni Dakhlaoui, Responsable Campus France Tunisie, a précisé que le Forum constitue le salon phare pour l'enseignement supérieur français, avec la participation de plus de 34 établissements, offrant aux étudiants tunisiens un panorama complet des parcours disponibles et une information personnalisée sur les conditions d'admission, les cursus et les opportunités professionnelles.

"L'événement s'inscrit dans une stratégie globale de renforcement des liens éducatifs et scientifiques entre les deux pays, en mettant l'accent sur la formation académique, la professionnalisation et le développement des compétences transversales... Il illustre également la volonté de la France de contribuer au développement des talents tunisiens tout en consolidant la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche", a-t-il encore précisé.

Et d'ajouter que le Forum Mobilité 2026 confirme encore une fois l'importance de la mobilité étudiante comme vecteur de partenariat, d'excellence et d'ouverture internationale, et constitue une opportunité unique pour les jeunes Tunisiens de préparer leur avenir académique et professionnel.La capitale tunisienne a été le point de départ, ce jeudi 9 avril 2026, de la 4e édition du Forum Mobilité : Étudier en France, organisé à l'Institut français de Tunis. L'événement, qui se poursuivra samedi à Sousse et dimanche à Sfax, vise à promouvoir la mobilité étudiante, renforcer le succès académique des étudiants tunisiens et encourager les échanges universitaires entre la Tunisie et la France.

A cette occasion, l'ambassadrice de France à Tunis, Anne Guéguen, a souligné l'importance stratégique de cette initiative pour les jeunes Tunisiens. Elle a rappelé que 16 000 étudiants tunisiens poursuivent actuellement leurs études en France, que ce soit en licence, master, doctorat ou dans des écoles d'ingénieurs, et que ces étudiants représentent "un vivier d'excellence".

"Ce forum permet aux étudiants et à leurs familles de rencontrer directement plus de cinquante établissements français, publics et privés, dont des écoles et universités prestigieuses telles que Polytechnique, HEC Paris, l'Université Gustave Eiffel ou l'Université d'Avignon. Ces rencontres sont essentielles pour éclairer les choix d'orientation et préparer le futur professionnel des étudiants", a indiqué l'ambassadrice, dans une déclaration accordée à La Presse.

Anne Guéguen a en outre mis en avant la cohérence de la coopération universitaire franco-tunisienne, avec des programmes de bourses d'un million d'euros par an, des partenariats scientifiques et des échanges réguliers entre universités, laboratoires et établissements tunisiens et français. Elle a rappelé le rôle central de Campus France Tunisie et du Consulat général de France dans l'accompagnement des candidats, soulignant que l'année dernière 5 000 visas étudiants avaient été délivrés depuis la Tunisie.

Dans ce même cadre, Hosni Dakhlaoui, Responsable Campus France Tunisie, a précisé que le Forum constitue le salon phare pour l'enseignement supérieur français, avec la participation de plus de 34 établissements, offrant aux étudiants tunisiens un panorama complet des parcours disponibles et une information personnalisée sur les conditions d'admission, les cursus et les opportunités professionnelles.

"L'événement s'inscrit dans une stratégie globale de renforcement des liens éducatifs et scientifiques entre les deux pays, en mettant l'accent sur la formation académique, la professionnalisation et le développement des compétences transversales...

Il illustre également la volonté de la France de contribuer au développement des talents tunisiens tout en consolidant la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche", a-t-il encore précisé.

Et d'ajouter que le Forum Mobilité 2026 confirme encore une fois l'importance de la mobilité étudiante comme vecteur de partenariat, d'excellence et d'ouverture internationale, et constitue une opportunité unique pour les jeunes Tunisiens de préparer leur avenir académique et professionnel.