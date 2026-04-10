Tunisie: Un nouveau partenariat suisse pour dynamiser les exportations agricoles

L'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) a signé un accord de coopération avec le Projet du Programme suisse de Développement des Exportations, dans le cadre de la poursuite d'un partenariat initié en 2017.

Cette collaboration vise principalement à renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux, faciliter l'accès de leurs produits aux marchés étrangers, et développer les chaînes de valeur dans le secteur agricole.

Elle prévoit également un accompagnement technique et des formations destinées aux acteurs du secteur.

Selon l'APIA, ce partenariat s'inscrit dans une vision commune de développement durable, visant à augmenter les capacités d'exportation des entreprises agricoles et à consolider la position des produits tunisiens à l'international.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la cérémonie de signature, les représentants des deux parties ont souligné l'importance de ce programme pour soutenir les exportations du secteur agricole tunisien et renforcer son rayonnement sur les marchés mondiaux.

Le Programme suisse de Développement des Exportations est financé par le Secrétariat d'État suisse à l'économie (SECO) et mis en œuvre par l'organisation Swisscontact.

Il a pour objectif de stimuler les exportations des pays partenaires vers les marchés internationaux, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.