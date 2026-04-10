Tunisie: L'écosystème tunisien des startups atteint un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie enregistre une dynamique remarquable dans le secteur des startups. Elle compte, aujourd'hui, plus de 1450 startups, dont 1165 labellisées et 17 scale-ups (Startup ayant dépassé le stade du lancement et entrée dans une phase de croissance rapide et structurée), selon les données publiées par le Centre de promotion des exportations(CEPEX).

Le secteur digital tunisien poursuit, ainsi, sa dynamique de croissance, porté par un écosystème structuré et par l'essor de technologies stratégiques telles que l'intelligence artificielle, la data et la cybersécurité.

Le chiffre d'affaires cumulé est estimé à 300 millions de dollars, alors qu'en 2024, l'écosystème a levé 24 millions de dollars, enregistrant ainsi une progression de 56 % du nombre d'investisseurs en capital-risque actifs.

Classée 82e à l'échelle mondiale, la Tunisie occupe le 7e rang en Afrique et le 5e rang dans la région MENA, ce qui affirme sa capacité à renforcer sa position en tant que plateforme d'innovation et d'entrepreneuriat dans la région.

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Cette croissance dynamique du secteur digital reflète l'intérêt porté par les investisseurs locaux et internationaux tout en ouvrant les perspectives pour le développement de partenariats stratégiques dans les domaines de la technologie financière, de l'intelligence artificielle et des services numériques avancés.

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