Tunisie: Une fillette de 8 mois meurt dans un incendie domestique à Kairouan

Une tragédie a frappé, jeudi soir, la délégation de Chebika dans le gouvernorat de Kairouan, lorsqu'un incendie survenu ce jeudi 9 avril 2026 dans une maison a coûté la vie à une fillette de huit mois.

Selon les premières informations relayées, l'incendie serait parti des couvertures et des lits alors que le frère de la victime jouait avec un briquet.

Les unités de la protection civile se sont rapidement rendues sur les lieux pour maîtriser le feu et éviter sa propagation aux habitations voisines.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.