Tunisie: Deux citoyens blessés par l'explosion d'une mine terrestre à Kasserine

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Deux citoyens ont été blessés par l'explosion d'une mine terrestre ce jeudi matin dans la zone de Aïn Sidi Mahmoud Al-Jabliya, relevant de la délégation de Hassi El-Farid, a indiqué le directeur régional de la santé de Kasserine, Abdelghani Chaâbani.

Selon M. Chaâbani, les blessures des victimes, causées par des éclats de la mine, sont stables et ne présentent pas de danger majeur. L'incident s'est produit alors que les deux hommes gardaient leurs moutons, et que la mine a explosé sous un animal de bât utilisé par les victimes. L'un des blessés a été atteint à la jambe, l'autre à l'épaule.

Les deux victimes, nées en 1973 et 1978, ont été immédiatement transportées au service des urgences de l'Hôpital universitaire Badreddine Aloui à Kasserine, avant d'être admis au service de chirurgie orthopédique du même établissement. Elles bénéficient actuellement d'une surveillance médicale, et leur état est stable.

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