Tunisie: Montassar Talbi dans le viseur de la Roma pour renforcer la défense

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'AS Roma, confrontée à la nécessité de renforcer son secteur défensif à l'approche du mercato estival, s'intéresserait de près au défenseur international tunisien Montassar Talbi actuellement sous contrat avec le FC Lorient en France, indiquent plusieurs médias italiens spécialisés.

Selon le site TuttoASRoma.it, la direction sportive du club romain voit en Talbi un profil intéressant pour consolider sa charnière défensive, grâce à sa discipline tactique, sa capacité à s'adapter à différents systèmes de jeu et son expérience acquise à la fois en championnat français et en sélection nationale.

Le joueur de 27 ans, qui a rejoint Lorient à l'été 2022 après plusieurs saisons en clubs européens, possède un contrat en France jusqu'en juin 2027 et a notamment été un acteur régulier du championnat de Ligue 1. La même source précise qu'aucun accord officiel n'a encore été conclu entre les deux clubs, mais que les prochaines semaines seront déterminantes.

Des publications complémentaires font également état d'un intérêt accru de la Roma pour Talbi, qui serait déjà dans le radar de plusieurs clubs européens en quête de renforts défensifs à l'ouverture de la fenêtre de transfert estivale.

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