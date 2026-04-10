Tunisie: Affaire Herzi - Le CAB de nouveau débouté ! Pas de TAS...

Les dirigeants cabistes pensent que le dossier est clos.

Le recours déposé par le Club nordiste au sujet de la qualification de Aymen Herzi lors du match CA-CAB n'a pas connu un meilleur sort que celui de la première instance de la Lnfp. En effet, le dossier présenté par le CAB a été rejeté, la commission d'appel ayant décidé de confirmer le résultat acquis sur le terrain (1-0) et d'accorder les trois points de la victoire au CA.

Dans le camp du CAB, les responsables se trouvent apparemment dans l'embarras! Ils n'iront pas jusqu'au TAS, ce fameux tribunal d'arbitrage sportif, selon le président provisoire Samir Yaâcoub, une information relayée par un média dans une émission de sport.

Pourtant, à l'issue de la première décision de la Ligue, le secrétaire général Aymen Jaziri n'excluait pas de déposer un recours auprès du TAS au cas où la commission d'appel rejetterait, une nouvelle fois, le recours du CAB.

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Les supporters « jaune et noir » restent dubitatifs et pensent, à tort ou à raison, que l'affaire a été étouffée pour éviter des débordements extra-sportifs. Le dossier semble être clos définitivement...

Les filles frappent fort !

L'équipe féminine de football a réussi, le week-end passé, un score fleuve devant son homologue de Sidi Thabet (8 à 0). Les buts ont été l'œuvre de Nawar Ben Khalifa (3), Sonia Hamadi (2), Safa Haggari (1), Zahra Rezgui (1) et Anhar Rezgui (1).

Le prochain match est programmé ce dimanche à Kalaât El Andalous contre El Alia.

« Notre destin est entre nos mains pour accéder en première division. Il nous suffit de gagner nos prochaines rencontres, abstraction faite de toutes les autres confrontations qui se disputent dans notre Poule Nord », nous apprend la présidente de section Rania Elmi.

Voici par ailleurs le classement dans lequel Haffouz et El Alia comptent un match en moins : CAB (24 pts), Haffouz (20 pts), El Alia (14 pts), Sidi Thabet (2 pts), Sbiba (1 pt).

Hand : L'espoir est permis

Les Cabistes ont gagné in extremis, dans les dernières secondes, en Super play-off contre El Menzah Sports lors de la 3e journée aller et conservent ainsi leurs chances pour l'accession parmi l'élite.

Avec 6 pts, les Cabistes espèrent rattraper les deux longueurs de retard sur leurs concurrents EMS, l'USMT et la JSChihia totalisant 8 points chacun, y compris les points de bonus qui leur ont été attribués à l'issue de la première phase.