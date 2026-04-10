Afrique: Ligue des champions - Coupe de la CAF - Avec six clubs en lice, le Maghreb en force en demi-finales

La Ligue des champions CAF et la Coupe de la Confédération assistent cette année à une domination des clubs du Maghreb, qui comptent six représentants qualifiés en demi-finales dans les deux compétitions. Mais avant d'entrevoir la finale, un choc entre clubs marocains et un duel Algérie-Maroc sont au programme, tout comme les redoutables Sud-Africains du Mamelodi Sundowns et les Égyptiens de Zamalek encore en lice et qui comptent défendre chèrement leur peau.

Les demi-finales de la Ligue des champions CAF et de la Coupe de la Confédération s'ouvrent ce week-end, et avec six équipes aux couleurs du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie encore en lice, les clubs du Maghreb signent un retour en force cette saison et peuvent nourrir de beaux espoirs de sacre.

En Ligue des champions, les tenants du titre égyptiens du Pyramids FC ont pris la porte en quarts de finale en s'inclinant contre l'AS FAR, tout comme le mastodonte Al Ahly - club le plus titré d'Afrique dans la compétition (12) et vainqueur à quatre reprises depuis 2020 - qui a été éliminé par l'Espérance Tunis. Dans le dernier carré, il ne reste donc plus aucun représentant égyptien, une première depuis 2019. Cela signe également la fin de série égyptienne, puisqu'il faut remonter à la saison 2021-2022 pour retrouver la trace d'un sacre qui ne soit pas tombé entre les mains d'Al Ahly ou du Pyramids FC avec la victoire du Wydad Casablanca contre... Al Ahly.

La première affiche de ces demies offrira un choc 100% marocain entre l'AS FAR et la Renaissance de Berkane. Seul le club de Rabat a déjà été titré dans la compétition en 1985, et devra s'imposer dans un duel sous haute tension pour avoir une chance de disputer une nouvelle finale et se rapprocher du second sacre de son histoire. L'Espérance Tunis affrontera quant à elle les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, dernier club hors d'Afrique du Nord encore en lice et demi-finaliste pour la quatrième année consécutive.

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Un seul club égyptien encore en lice

En Coupe de la Confédération, les clubs marocains et algériens sont plus habitués à jouer les premiers rôles. La Renaissance de Berkane, le Raja Casablanca ou encore l'USM Alger ont soulevé chacun à leur tour le trophée depuis 2018, une hégémonie seulement perturbée par le Zamalek SC en 2019 et 2024.

Cette année encore, le club du Caire est au rendez-vous du dernier carré de la compétition et porte sur ses épaules les derniers espoirs égyptiens. Les Algériens du CR Belouizdad, jamais titrés sur le continent, devront donc renverser un adversaire de taille pour s'ouvrir les portes de la finale et écrire leur histoire.

En parallèle, le choc principal de ces demies de Coupe de la CAF sera sans nul doute l'affrontement électrique entre l'USM Alger et l'Olympique de Safi, qui promet un duel algéro-marocain riche en étincelles. Et si les clubs marocains, algériens et tunisiens arrivent à tirer leur épingle du jeu, le football africain pourrait peut-être assister à la fin du règne sans partage de l'Égypte sur les deux compétitions.