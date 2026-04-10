Centrafrique: Les employés de la mairie de Bimbo, qui n'ont pas été payés depuis un an, sont en grève

10 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Rolf Steve Domia-Leu

En Centrafrique, la situation est tendue à la mairie de Bimbo dans le neuvième arrondissement de Bangui. Depuis le 7 avril dernier, le personnel municipal a entamé une grève illimitée pour réclamer le paiement de 12 mois d'arriérés de salaire. Une situation qui fragilise considérablement leurs conditions de vie ainsi que celles de leurs familles. Depuis maintenant quatre jours, de nombreux usagers se retrouvent dans l'impossibilité d'effectuer leurs démarches administratives. Aucune issue immédiate ne semble se dessiner, laissant planer l'incertitude sur une reprise rapide des activités au sein de la mairie de Bimbo.

En Centrafrique, ce jeudi matin, les portes de la mairie de Bimbo restent fermées. Derrière les grilles silencieuses, aucun mouvement habituel. À l'entrée principale, des forces de l'ordre ont été déployées pour sécuriser le périmètre.

« On a déposé un préavis de grève, et commencé à négocier mais on n'aboutit à rien... on ne fait que parler, parler... des promesses nons réalisées », nous explique Narcisse Fabien Ngo, délégué du personnel.

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En conséquence, les services administratifs sont totalement à l'arrêt, nous raconte Samson. « Je suis venu suivre mon dossier d'acte de naissance à la Direction générale. Mais aucun service ne fonctionne. Établir un document d'état civil ou accéder aux services essentiels est devenu impossible. Même les gens qui préparent leur mariage ce week-end se retrouvent bloqués ! Ce n'est pas rassurant... »

Les grévistes, déterminés, affirment qu'ils ne reprendront le travail qu'après satisfaction de leurs exigences. « Nos enfants sont chassés de l'école, nos collègues chassés de la maison qu'ils ont louée, d'autres sont malades... s'insurge Narcisse Fabien Ngo. C'est un calvaire !!! Si on ne perçoit pas les douze mois de salaire (qui nous sont dûs), on ne peut pas reprendre le travail ! »

Contactés, les responsables de la mairie ont préféré ne pas s'exprimer pour le moment. Toutefois, une source interne indique que des démarches sont en cours afin de résoudre la situation dans les prochains jours.

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