Tunisie: La Garde nationale réaffirme son engagement à protéger la patrie à l'occasion de la Fête des martyrs

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

À l'occasion du 88e anniversaire de la Fête des martyrs, la Direction générale de la Garde nationale a réaffirmé jeudi son engagement à protéger la patrie et à garantir sa sécurité et sa stabilité, en s'inspirant des valeurs fondatrices de l'État-nation.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la Garde nationale a rappelé les événements du 9 avril 1938, qualifiés d'épopée nationale, où les Tunisiens ont fait preuve de sacrifice et d'altruisme dans la lutte pour la liberté et l'émancipation du colonialisme.

Elle a souligné son attachement à sa mission de protection des citoyens, au respect de la loi et des droits humains, et à la défense des institutions de l'État, réaffirmant sa volonté de contribuer à maintenir la Tunisie sûre et stable.

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