Sénégal: Kaolack - Les besoins en moutons estimés à 50 000 têtes pour la Tabaski selon une autorité officielle

Kaolack — Les besoins de la région de Kaolack (centre) en moutons pour la Tabaski, la fête de l'Aïd-el-kébir, sont estimés à 50 000 têtes, a indiqué, jeudi, la directrice régionale de l'élevage et des productions animales, docteur Khady Ndiaye.

L'année dernière, l'objectif était de 50 000 têtes, mais finalement 90 916 têtes ont été enregistrées dans la région, dont 18 000 sujets importés, 13 000 autres ont été ensuite exportés, pour un stock restant de 128 têtes invendues, a-t-elle souligné. Six acteurs ont été financés en 2025 pour leur permettre de mener des opérations de vente de moutons, pour un montant total de 64 millions 525 mille francs CFA.

Pour cette année, 25 détenteurs de projets ont été retenus pour une enveloppe estimée à 101 millions 152 mille 515 francs CFA pour toute la région, a ajouté la directrice régionale de l'élevage et des productions animales. Elle intervenait à un comité régional de développement (CRD) consacré au bilan de la fête de Tabaski 2025 et sur les préparatifs de celle à venir. La réunion, présidée par l'adjoint au gouverneur de la région de Kaolack en charge du développement, Mamadou Habib Kamara, portait également sur le suivi sanitaire des sujets.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les préfets des départements de Guinguinéo, Nioro du Rip et Kaolack y ont pris part, ainsi que des représentants des parties prenantes. Le gouverneur de la région de Kaolack va bientôt rendre public l'arrêté fixant les points de vente autorisés sur toute l'étendue du territoire régional, a annoncé la directrice régionale de l'élevage et des productions animales. Elle a signalé que les marchés hebdomadaires constituent aussi des points de vente autorisés et bénéficient d'un suivi opérationnel de l'approvisionnement des marchés en moutons, qui va démarrer à partir du 20 avril prochain.

Le département de Kaolack va disposer de sept points de vente, contre six pour celui de Nioro du Rip et cinq pour Guinguinéo. Khady Ndiaye a profité de la rencontre pour rappeler que le vol de bétail constitue un fléau, d'où la présence des forces de sécurité au niveau des différents points de vente de la région. "Nous avons un déficit de personnel, mais le gouverneur a mis en place un certificat d'origine que les chefs de village pourront délivrer à tout acheteur. Ainsi, au premier poste vétérinaire, il lui sera délivré un laisser-passer sanitaire qu'il présentera aux forces de défense et de sécurité pour prouver que l'animal n'a pas été volé", a-t-elle rassuré.