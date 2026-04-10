Angola/Sénégal: Aliou Cissé nommé sélectionneur de l'Angola après son départ de la Libye

9 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le technicien sénégalais Aliou Cissé est devenu le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football de l'Angola, a annoncé jeudi la Fédération angolaise de football sur ses comptes officiels.

L'instance fédérale a organisé une cérémonie pour présenter l'ancien sélectionneur des Lions comme nouveau coach des "Palancas Negras". Le technicien sénégalais, qui avait rejoint la Libye en 2025, quitte ainsi son poste après un court passage. Après un bilan de trois victoires, cinq matchs nuls et deux défaites, le champion d'Afrique 2022 avec le Sénégal a annoncé mercredi son départ de la tête de la sélection libyenne de football sur son compte X.

"Ce mois de mars a été très spécial pour moi car il a marqué mon dernier rassemblement en tant que coach de l'équipe nationale de Libye", avait-il écrit. L'ancien sélectionneur des Lions a salué la "grande richesse professionnelle et personnelle" liée à son passage en terre libyenne et dit nourrir beaucoup d'espoir pour l'avenir de cette sélection, lui recommandant de poursuivre les efforts engagés. Vingt-quatre heures après cette annonce, Cissé a trouvé un point de chute en terre angolaise.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.