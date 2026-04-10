Angola/Sénégal: Aliou Cissé nommé sélectionneur de l'Angola après son départ de la Libye

Dakar — Le technicien sénégalais Aliou Cissé est devenu le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football de l'Angola, a annoncé jeudi la Fédération angolaise de football sur ses comptes officiels.

L'instance fédérale a organisé une cérémonie pour présenter l'ancien sélectionneur des Lions comme nouveau coach des "Palancas Negras". Le technicien sénégalais, qui avait rejoint la Libye en 2025, quitte ainsi son poste après un court passage. Après un bilan de trois victoires, cinq matchs nuls et deux défaites, le champion d'Afrique 2022 avec le Sénégal a annoncé mercredi son départ de la tête de la sélection libyenne de football sur son compte X.

"Ce mois de mars a été très spécial pour moi car il a marqué mon dernier rassemblement en tant que coach de l'équipe nationale de Libye", avait-il écrit. L'ancien sélectionneur des Lions a salué la "grande richesse professionnelle et personnelle" liée à son passage en terre libyenne et dit nourrir beaucoup d'espoir pour l'avenir de cette sélection, lui recommandant de poursuivre les efforts engagés. Vingt-quatre heures après cette annonce, Cissé a trouvé un point de chute en terre angolaise.