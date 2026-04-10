Sénégal: Le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité installé à Tambacounda

Tambacounda — L'adjointe au gouverneur de la région de Tambacounda (est) chargée du développement, Diarryatou Ndiaye, a présidé, jeudi, un atelier consacré à l'installation du Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité (COSSUEL) dans le Sénégal oriental.

"Cette démarche s'inscrit dans la démocratisation de l'accès aux services de COSSUEL. Notre rôle, c'est de s'occuper de la promotion de la sécurité des usagers de l'électricité, et nous devons être présents de manière universelle partout au Sénégal", a déclaré Samba Dieng, directeur général de COSSUEL. S'exprimant en marge de cet atelier de présentation et de vulgarisation des activités de COSSUEL, M. Dieng a assuré que ce comité mettra en oeuvre deux actions prioritaires à Tambacounda.

Il a évoqué formation des artisans électriciens et la sensibilisation des usagers. Selon l'adjointe au gouverneur, Diarryatou Ndiaye, l'installation du Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité "permettra aux populations du Sénégal oriental de vivre en sécurité avec l'électricité ou de réduire les dangers de certaines installations électriques". Elle a invité les membres de COSSUEL à impliquer les organisations communautaires de base pour faciliter la sensibilisation des populations.

Selon un dossier de presse consulté par l'APS, l'Etat du Sénégal a rendu obligatoire, par décret n° 1333 du 08 juin 2017, le contrôle de conformité des installations électriques intérieures avant la mise sous tension. Le COSSUEL devient ainsi l'entité qui a pour vocation principale de veiller au renforcement de la sécurité des biens et des personnes, à travers un contrôle strict du respect des normes de sécurité prescrites en matière d'installation électriques, en application de la norme NS 01 001.

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