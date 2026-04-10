Sénégal: La DER/FJ en quête de 'champions agricoles' pour soutenir la souveraineté alimentaire

Dakar — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) ambitionne de faire émerger des "champions agricoles" capables de porter durablement la souveraineté alimentaire du Sénégal, a déclaré, jeudi, sa déléguée générale, Aïssatou Mbodji.

"Nous cherchons des champions. Si vous êtes capables de bien rembourser, de mobiliser d'autres financements et de faire grandir vos projets, nous vous accompagnerons où que vous soyez ", a-t-elle affirmé, invitant les entrepreneurs à s'inscrire dans une dynamique de performance et de responsabilité. Elle présidait la journée spéciale dédiée à la DER/FJ, organisée dans le cadre de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA), qui prend fin le 20 avril au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES).

Cette journée est placée sous le thème "L'agroécologie pour une souveraineté alimentaire face aux changements climatiques". Aïssatou Mbodji a rappelé que la politique de développement impulsée par les pouvoirs publics met l'accent sur le développement de fermes intégrées, dites "Bay Sa Waar", également qualifiées de fermes "intelligentes" ou "connectées".

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Selon elle, ces modèles reposent sur l'innovation et la préservation de l'environnement et constituent des leviers essentiels pour atteindre la souveraineté alimentaire. "Retenez bien ce mot : souveraineté alimentaire ", a-t-elle insisté. Elle a préconisé une restructuration des chaînes de valeur agricoles, "un processus dans lequel la DER/FJ accompagne les entrepreneurs, de la production à la transformation, en passant par le stockage et la commercialisation".

"Vous pouvez compter sur la DER/FJ", a-t-elle assuré, soulignant que les actions de la structure s'inscrivent dans une volonté de structurer et de renforcer durablement l'agriculture locale, notamment à travers l'appui à la formalisation des coopératives agricoles et communautaires. "Cet accompagnement vise à doter de mécanismes solides de gouvernance, de gestion financière et d'accès aux marchés aux structures bénéficiaires, afin d'en faire de véritables moteurs de développement économique, tout en élargissant les opportunités pour les jeunes et les femmes, a-t-elle indiqué.

Aïssatou Mbodji a, en outre, relevé que les entrepreneurs soutenus par la DER/FJ jouent un rôle déterminant dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire, en adoptant des pratiques agricoles durables adaptées aux réalités climatiques, contribuant ainsi à sécuriser la production locale et à créer des emplois. Mme Mbodji a salué, dans cette perspective, les initiatives structurantes telles que le projet de fermes agricoles intégrées "Bay Sa Waar ", qu'elle considère comme en parfaite cohérence avec la vision de la DER/FJ.

Elle a également félicité le promoteur de la FIARA, Pape Abdou Fall, estimant que cet événement dépasse le cadre d'une simple exposition pour s'imposer comme une plateforme d'échanges, d'apprentissage et de partenariats. "La FIARA constitue une opportunité pour découvrir des innovations, renforcer les collaborations et faire émerger de nouvelles perspectives pour nos coopératives ", a-t-elle souligné.

La déléguée générale a enfin appelé l'ensemble des acteurs, notamment investisseurs, institutions techniques, partenaires au développement et entrepreneurs à unir leurs efforts pour créer un environnement propice à l'innovation agroécologique. Mme Mbodji avait auparavant procédé à la visite de quelques stands de la zone agroécologique, avant de faire également le tour des exposants installés au niveau de l'espace réservé à la DER/FJ.