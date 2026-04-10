Sénégal: Le CNP appelle à une introspection et à un assainissement du secteur du BTP

Dakar — Le Conseil national du patronat (CNP), par la voix de son vice-président Cheikh Tidiane Sy, a appelé, jeudi, à une introspection et à un assainissement du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).

M. Sy participait à une table ronde organisé dans le cadre des "Mardi du BTP", une initiative du Syndicat professionnel des entrepreneurs de BTP du Sénégal (SPEBTPS). "Cette rencontre ne doit pas être uniquement un moment de doléances. Elle doit aussi être un moment d'introspection, car nous avons, collectivement, une responsabilité : celle d'assainir notre propre secteur", a-t-il déclaré. Les échanges ont porté sur des thématiques telles que le triptyque coût-délai-qualité et le secteur privé des BTP face aux mutations du marché sénégalais.

"Il faut avoir le courage de le dire : le secteur du BTP est parfois infiltré, voire fragilisé, par des acteurs non identifiés ou non qualifiés, qui contribuent à son discrédit. Cela se traduit par une concurrence déloyale, une baisse des standards de qualité et une perte de crédibilité globale du secteur", a dénoncé le vice-président du CNP. Cheikh Tidiane Sy a suggéré d'engager une "véritable revue des troupes" pour mieux identifier les acteurs, renforcer les critères d'accès au marché, promouvoir l'excellence et le professionnalisme.

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Il a précisé que ces rencontres périodiques devraient permettre d'identifier les imperfections du système, de simplifier les procédures, d'améliorer la chaîne de paiement, de rendre les mécanismes de passation des marchés plus efficaces et de promouvoir davantage le contenu local. "L'objectif est clair : bâtir un écosystème plus fluide, plus équitable et plus performant", a assené le vice-président du CNP, selon lequel le secteur du BTP "n'est pas un secteur comme les autres, c'est un levier de croissance, un pourvoyeur d'emplois, et un moteur de transformation économique".