Afrique: CAN 2025 - Le journaliste Babacar Khalifa Ndiaye retrace le sacre des Lions dans une 'oeuvre de mémoire'

Dakar — Le journaliste sénégalais Babacar Khalifa Ndiaye a présenté, mercredi à Dakar, son ouvrage intitulé ''Une deuxième étoile du plus bel éclat", une "œuvre collective et de mémoire" qui donne à voir, à travers une mosaïque de témoignages et de regards croisés, l'épopée exceptionnelle des Lions du Sénégal, sacrés champions d'Afrique à l'issue de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, remportée le 18 janvier 2026 face au Maroc.

L'ouvrage revient en détail sur le parcours des "Lions", auteurs d'un deuxième sacre continental après celui de l'édition de 2021, jouée en 2022 en terre camerounaise, confirmant leur statut parmi les "puissances" du football africain.

Bien plus qu'un simple récit chronologique, l'ouvrage se distingue par la diversité des voix qui le composent. Journalistes, consultants, supporters, membres de la diaspora, mais aussi acteurs extérieurs au monde du sport y livrent leurs regards et leurs émotions, offrant une immersion variée dans cette campagne victorieuse.

Le livre plonge le lecteur dans les coulisses de cette campagne marquée par des performances décisives. Il retrace avec précision le parcours du Sénégal, du premier match jusqu'à la finale remportée dans des conditions particulièrement tendues face au pays hôte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers ce récit, documenté, Babacar Khalifa Ndiaye offre au Sénégal un précieux support de mémoire pour comprendre comment les Lions ont conquis, "avec éclat", leur deuxième étoile continentale malgré une adversité de tous les instants.

La cérémonie de présentation du livre a été ponctuée par plusieurs interventions, dont celle du journaliste et chercheur Mamadou Koumé, qui a salué "un travail remarquable accompli en un temps record", précisant que l'ouvrage a été réalisé en seulement "deux mois et demi". Selon lui, ce livre témoigne de la "passion" et de l'engagement de l'auteur, pour qui l'écriture est "une vocation plus qu'un métier".

"Nous avons affaire à un homme qui ne recule jamais devant l'effort. C'est un journaliste dans l'âme, habité par la plume", a-t-il dit de celui à qui il a mis le pied à l'étrier au desk sportif du journal national Le Soleil, il y a de cela plusieurs dizaines d'années.

M. Koumé a souligné que cet ouvrage, sixième de l'auteur et quatrième consacré au football et à l'équipe nationale, "s'inscrit dans "une œuvre de mémoire" patiemment construite.

"Ce livre célèbre la brillante victoire des Lions, en inscrivant dans la mémoire collective un moment que personne ne pourra effacer : le mental de cette équipe, l'explosion de joie à travers tout le Sénégal et la communion intense entre les joueurs et leur peuple", a-t-il insisté.

L'ancien maître de conférences au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a également évoqué le contexte particulier entourant cette CAN, notamment les décisions du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), qualifiées de "verdict lunaire".

"Mais l'histoire du sport ne s'écrit pas dans les bureaux. Elle s'écrit sur la pelouse, dans l'effort et le courage. Et cela, l'équipe de Pape Thiaw l'a démontré", a martelé Mamadou Koumé.

Composé de 14 chapitres et de 110 pages richement illustrées de photos en couleurs, l'ouvrage se distingue par une plume "alerte" et un contenu diversifié. Il aborde des thèmes forts tels que "la belle ascension vers la deuxième étoile", "Tanger, enclave sénégalaise en terre marocaine", ou encore "des travées aux geôles marocaines", retraçant la trajectoire marquante de supporters sénégalais.

Le livre rend également un vibrant hommage aux principaux artisans du sacre. Le sélectionneur Pape Thiaw y est dépeint comme un "technicien-tacticien", un "guerrier" et "homme capable de dire non quand il le faut", tandis que Sadio Mané est célébré comme un "leader technique et social" hors norme, au point que l'auteur lance : "érigez-lui une statue".

D'autres figures majeures sont mises en lumière, notamment Édouard Mendy, "le mur de Dakar", Idrissa Gana Guèye, "l'inoxydable", ou encore des profils comme Pape Gueye, "dynamite dans un pied gauche soyeux", et le jeune Ibrahim Mbaye, présenté comme un "supersub" et un "futur crack".

L'ouvrage insiste également sur un fait marquant : "28 titulaires, ce n'était pas du bluff", valorisant l'ensemble du groupe, y compris les joueurs non utilisés.

Prenant la parole, le journaliste Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), a salué un ouvrage "très bien écrit" qui met en lumière tous les 28 joueurs de cette victoire et mérite d'être approprié par les autorités sportives et publiques, en tant que document de référence sur l'histoire récente du football sénégalais.

Selon lui, le livre "sort des sentiers battus". Il a particulièrement apprécié le choix de l'auteur de donner la parole à une diversité d'acteurs. "Il a fait parler les journalistes, les sportifs, la diaspora, les femmes, mais aussi des personnes qui ne sont pas du milieu. Cela enrichit considérablement le récit", a-t-il relevé

Dans son intervention, Babacar Khalifa Ndiaye a confié avoir pris "un énorme plaisir" à écrire cet ouvrage, s'appuyant sur plus de quarante années d'expérience dans le journalisme. Il a expliqué avoir commencé à rassembler les éléments dès les premiers matchs, convaincu du potentiel de l'équipe, contrairement à l'édition de 2021.

Il a également indiqué que le processus d'écriture a été ralenti par les décisions de la CAF, qui l'ont contraint à enrichir davantage son contenu. "Mais cela a, au final, renforcé la crédibilité de cette victoire", a-t-il estimé.

"Au-delà de l'hommage aux joueurs, il fallait marquer cette page d'histoire. Tout ce qui s'est passé mérite d'être raconté", a insisté Khalifa Ndiaye, qualifiant son œuvre de "livre pour l'histoire", dans lequel "tout le monde peut se retrouver".

L'ouvrage explore aussi des aspects moins visibles de la compétition, notamment les coulisses de l'organisation au Maroc, les analyses d'experts, les réactions de la presse sénégalaise et internationale, ainsi que les controverses autour des décisions de la CAF, jusqu'à un chapitre au titre évocateur : "Ne riez pas ! La CAF "offre" le trophée au Maroc".