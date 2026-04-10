Sénégal: Louga - La CRSE s'engage à mieux protéger les consommateurs

Louga — Le président de le Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE), Ibrahima Niane, a réaffirmé, jeudi à Louga, son engagement à mieux protéger les consommateurs tout en garantissant la viabilité des opérateurs.

"Auparavant, la régulation concernait essentiellement le secteur de l'électricité. Aujourd'hui, son champ d'intervention a été élargi à l'aval des hydrocarbures et au segment intermédiaire aval gazier, avec des missions et des pouvoirs renforcés", a-t-il expliqué. S'exprimant en marge d'un atelier régional inscrit dans le cadre de la campagne nationale de communication du CRSE, M. Niane a souligné que la réforme institutionnelle de l'organe de régulation répond aux mutations du secteur énergétique sénégalais, marquées notamment par l'exploitation du pétrole et du gaz.

Selon lui, le rôle du régulateur est d'assurer un équilibre entre l'État, les opérateurs et les consommateurs, en veillant à la fois à la qualité, à la disponibilité et à l'accessibilité des services énergétiques. Dans cette dynamique, la CRSE a lancé récemment un forum national, suivi de concertations régionales après les étapes à Saint-Louis et Matam de cette campagne de communication, avant celle de Louga, afin de se rapprocher davantage des populations.

Ces rencontres visent notamment à informer les usagers sur leurs droits et les mécanismes de gestion des plaintes. "Le consommateur a le droit d'exiger une énergie disponible, de qualité et à un coût abordable. Lorsqu'il y a manquement, des procédures claires existent pour introduire des réclamations, même si elles restent encore peu connues", a indiqué M. Niane. Il a également insisté sur la nécessité de préserver l'équilibre économique du secteur, rappelant que la pérennité des investissements dépend de la viabilité financière des opérateurs.

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L'adjoint au gouverneur de Louga chargé du développement, Papa Leity Mar, a salué la tenue de cet atelier, qu'il juge "opportun" dans un contexte de transformation du secteur énergétique national. "Le Sénégal est désormais un pays producteur de pétrole et de gaz. Il était donc nécessaire d'adapter le cadre législatif et de renforcer les mécanismes de régulation pour faire face aux nouveaux enjeux, notamment dans un contexte international marqué par des crises énergétiques", a-t-il déclaré.

Il a insisté sur l'importance d'une régulation efficace pour prévenir d'éventuels chocs et garantir une meilleure gouvernance du secteur.

La rencontre de Louga, qui a réuni autorités administratives, services techniques, organisations de consommateurs et acteurs de la société civile, sera suivie d'activités de sensibilisation dans la commune ainsi que dans celles de Guéoul et Kébémer. Cette campagne nationale de communication, axée sur le thème "La CRSE pour vous servir, mieux, plus et partout", vise à renforcer la compréhension du rôle du régulateur et à rapprocher ses services des populations.