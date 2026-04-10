Sénégal: Cantines scolaires à Ziguinchor - Une cuisine centrale inaugurée au Foyer des jeunes de Lyndiane

9 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — La commune de Ziguinchor (sud) a franchi une étape majeure dans la mise en oeuvre de son projet de cantines scolaires, d'un coût global de 656 millions de francs CFA et destiné à approvisionner 15 écoles et près de 8 000 élèves, avec l'inauguration, jeudi, de la cuisine centrale du Foyer des jeunes de Lyndiane, a constaté l'APS.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, en visite dans la région du 8 au 10 avril, et du maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, à l'origine de cette initiative inscrite dans le cadre du Fonds Équipe France, un instrument de financement du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle marque une avancée concrète dans l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves, a indiqué le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko.

Selon lui, ce projet revêt une double importance : contribuer à soutenir les producteurs locaux en leur offrant de nouveaux débouchés et améliorer les performances scolaires des élèves en leur garantissant un repas quotidien à l'école. "La cantine scolaire permet aux enfants d'avoir les mêmes chances de réussite", a souligné l'édile, insistant sur la volonté de la municipalité de pérenniser cette initiative. Pour sa part, l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a salué un "projet structurant" visant à fournir des repas équilibrés à base de produits locaux, tout en renforçant les circuits alimentaires de proximité.

Elle a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la dynamique de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, qui ambitionne d'assurer à chaque enfant un repas sain d'ici 2030, tout en contribuant à la nutrition, à la scolarisation et à la sécurité alimentaire. L'inspecteur de l'Education et de la Formation de Ziguinchor, Ibrahima Khalil Sakho, de son côté, a mis en exergue l'impact direct des cantines sur le maintien des élèves à l'école.

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Il a notamment indiqué que l'accès à un repas quotidien constitue un levier essentiel pour lutter contre l'abandon scolaire et l'amélioration des conditions d'apprentissage, saluant la mobilisation des autorités et des partenaires autour de ce projet.

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