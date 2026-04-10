Sénégal: Déthié Fall rappelle l'importance du respect des délais d'exécution des infrastructures publiques

Dakar — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a appelé, jeudi, au respect des engagements liés aux délais d'exécution des projets mis en oeuvre par les professionnels des secteurs public et privé.

"Il est observé, sur plusieurs opérations, un écart significatif entre les niveaux de décaissement et les taux d'exécution physique, avec, dans certains cas, des projets à l'arrêt ou en ralentissement prolongé", a-t-il relevé. Déthié Fall participait à une table ronde des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (BTP), sous l'égide du Syndicat professionnel des entrepreneurs de BTP du Sénégal (SPEBTPS). D'après le ministre des Infrastructures, cette situation met en évidence des insuffisances liées à la maturité des projets, à la planification opérationnelle, à la gestion des interfaces entre acteurs et aux mécanismes de suivi et de contrôle.

"Nous avons aujourd'hui une responsabilité collective, celle de porter un regard lucide sur le fonctionnement de notre secteur, mais surtout celle de proposer des améliorations concrètes et réalistes", a déclaré le ministre des Infrastructures. M. Fall, évoquant la maîtrise du "triptyque coût-délai-qualité", a fait état d'un "déséquilibre préoccupant" dans la conduite de certains projets.

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"Il n'est pas du tout acceptable qu'une infrastructure qui est réalisée pour une durée bien déterminée connaisse une dégradation prématurée, amenant l'Etat à la reprendre. Et ces coûts de reprise ont été faites au détriment de beaucoup d'autres secteurs qui pouvaient bénéficier de ces investissements, comme la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur et autres", a-t-il détaillé. Le ministre des Infrastructures a souligné, sur cette base, la nécessité d'identifier et de "résoudre définitivement" les problèmes liés à la planification des projets et au respect des normes.

"Sur ma table aujourd'hui, j'ai un projet qui a commencé à 62 milliards, et qui aujourd'hui est à 108 milliards. Donc, une progression de 89%. Des exemples comme ça, je peux en donner plusieurs. Et il n'est pas du tout acceptable qu'on continue à travailler ainsi", a-t-il insisté. Déthié Fall a rappelé que le Sénégal a engagé une réforme structurante visant à regrouper, au sein d'une même entités, l'ensemble des structures en charge des infrastructures et des constructions publiques.

Cette réforme va selon lui permettre de renforcer la cohérence de l'action publique, d'améliorer la planification des investissements et d'optimiser l'utilisation des ressources. "Nous sommes quotidiennement confrontés à la difficile équation du triptyque coût-délai-qualité, dont l'équilibre demeure souvent fragile sur le terrain", a relevé le président du Syndicat professionnel des entrepreneurs de BTP du Sénégal, Oumar Ndir.

Il a indiqué que les professionnels du secteur sont également confrontés à d'autres contraintes comme l'accès au financement, un cadre réglementaire en constante évolution, des insuffisances dans la qualité des études et la planification des projets.