Sénégal: Un Salon international du livre veut faire de Matam un 'carrefour littéraire'

Matam — Le Salon international du livre de Matam (SILIMA) ambitionne de faire de cette région nord du pays, "un carrefour littéraire, un espace de rencontres, d'échanges et de dialogue entre les peuples", a déclaré son initiateur Abdourahmane Diène.

"Nous voulons, à travers ce salon faire de Matam un carrefour littéraire, un espace de rencontres, d'échanges et de dialogue entre les peules, les cultures et les générations", a-t-il soutenu lors de la cérémonie d'ouverture de la troisième édition du SILIMA 2026, en présence d'autorités administratives et locales, ainsi que plusieurs acteurs du monde littéraire.

"L'objectif de cet événement est aussi de rapprocher le livre des populations, surtout dans les zones éloignées des grandes dynamiques culturelles", a-t-il dit.

Le Salon international du livre de Matam est axé sur le thème : "Le livre, au service de la cohésion sociale et de la renaissance".

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"Le livre est une force, un outil de transformation sociale et un pont entre les différents peuples", a estimé Abdourahmane Diène, par ailleurs écrivain et professeur de Lettres au lycée de Ogo dans la région de Matam.

Pendant ces trois jours que vont durer le SILIMA, Matam va être "un lieu de savoir, de découverte, de réflexion, mais aussi de la célébration de la richesse intellectuelle africaine et mondiale", a poursuivi M. Diène.

Des écrivains du Sénégal et de la sous-région comme le Sénégalais Ndongo Mbaye, la burkinabé Kadiata Sy, l'ivoirien Ibrahima Bayikro ou encore la tchadienne Adama Ramo, ont pris part au Salon international du livre de Matam.

Des ateliers, des conférences, des expositions et une table ronde sont au menu de rendez-vous littéraire qui se déroule entre Matam, Ogo et Kanel.

Le président du Conseil départemental de Matam, Amadou Djibril Diallo, le directeur du Centre culturel régional Samba Kandé et le représentant de la commune de Matam étaient présents à la cérémonie d'ouverture.