Sénégal: Birame Soulèye Diop lance les travaux d'une centrale solaire de 50 MW à Warkhokh

Linguère — Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a procédé à la pose de la première pierre d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 50 MW, jeudi, à Warkhokh, dans le département de Linguère (nord), une infrastructure couplée à un système de stockage de 30 MW/90 MWh, a constaté l'APS.

Ce projet, jugé structurant par les autorités, s'inscrit dans la stratégie de transition énergétique du Sénégal visant à renforcer la souveraineté énergétique et à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix national.

"Ce projet marque le démarrage concret d'un projet structurant qui s'inscrit dans la vision 2050 de l'État du Sénégal, axée sur la construction d'un Sénégal énergétiquement souverain et résilient", a déclaré le ministre de l'Energie.

La cérémonie de pose de la première pierre de cette centrale solaire photovoltaïque s'inscrit dans le cadre d'une tournée de deux jours dans la région de Louga, entamée ce jeudi, et qui sera marquée par des visites dans les départements de Linguère, Kébémer et Louga.

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Selon Birame Soulèye Diop, le choix du solaire repose sur l'importance de son potentiel au Sénégal, son caractère propre et son coût compétitif, dans un contexte international marqué par la volatilité des prix des énergies fossiles.

"Le solaire est l'une des sources les plus économiques pour produire de l'électricité à moindre coût, réduire la dépendance aux énergies fossiles et renforcer notre indépendance énergétique", a-t-il soutenu.

Le ministre a toutefois souligné les défis liés à l'intermittence des énergies renouvelables, indiquant que l'intégration d'un système de stockage permettra de stabiliser le réseau et d'assurer une alimentation continue en électricité.

Il a, par ailleurs, salué l'implication de plusieurs partenaires, notamment la SENELEC, société nationale d'électricité, ainsi que des entreprises comme Huawei et Cenertec, dans la réalisation de cette infrastructure énergétique.

Le projet devrait également contribuer au renforcement du contenu local, au transfert de compétences et à l'atteinte de l'objectif d'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029, selon les autorités.

Évoquant le contexte géopolitique international, Birame Soulèye Diop a relevé la hausse des prix du pétrole, liée notamment aux tensions au Moyen-Orient, tout en mettant en avant les efforts du Sénégal pour contenir les prix du carburant.

"Le Sénégal résiste aux répercussions de la hausse des prix du pétrole malgré la conjoncture économique difficile", a-t-il déclaré.

Prévue pour être réalisée initialement en 16 mois, la centrale devrait finalement être livrée dans un délai de 12 mois, après un engagement des entreprises partenaires à accélérer les travaux.

"Je vous donne rendez-vous en avril 2027 pour la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque de Warkhokh", a annoncé le ministre.

Située à environ 15 kilomètres de Linguère, la commune de Warkhokh a mobilisé, pour cette cérémonie, les autorités administratives, notamment la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, ainsi que les élus territoriaux, les partenaires techniques et financiers et les populations locales.