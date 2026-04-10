Sénégal: Le bâtonnier insiste sur le renforcement de la formation des avocats

Dakar — Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Aly Fall, a insisté, jeudi, sur la nécessité de renforcer la formation des avocats afin d'accompagner la modernisation de la profession, saluant l'érection prochaine de la Maison des avocats, également connue sus le nom d'École de formation du barreau du Sénégal.

"Cette école est appelée à devenir une institution de référence, destinée à renforcer les compétences des professionnels du droit, au Sénégal comme dans l'espace communautaire, [car] un bon avocat est un avocat bien formé", a-t-il déclaré. Il s'exprimait ainsi dans son discours prononcé à l'occasion de la rentrée solennelle de la conférence du stage du barreau de Dakar.

La cérémonie officielle, présidée par le chef de l'état, Bassirou Faye, s'est tenue en présence de la ministre de la Justice, Yassine Fall, de représentants des barreaux de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA), de ceux des Etats membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit (OHADA), de l'Union internationale des avocats (UIA) ou encore de la Conférence internationale des barreaux (CIB), entres autres organisations internationales d'avocats.

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Le Sénégal va ériger une école de formation des avocats, à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, dont la pose de la première pierre a été effectuée par le président Faye, le 17 février dernier. Evoquant les mutations en cours dans la profession d'avocat, Aly Fall a souligné que l'intelligence artificielle modifie de "manière substantielle" l'exercice de celle-ci, appelant à anticiper ces évolutions, à travers des modules de formation adaptés.

Il a également réaffirmé l'engagement des avocats du barreau du Sénégal à davantage contribuer à la consolidation d'une justice indépendante, crédible et au service exclusif du peuple sénégalais. Le bâtonnier s'est dans le même temps félicité des réformes annoncées par le chef de l'État, qui devraient contribuer à améliorer significativement le fonctionnement de la justice.