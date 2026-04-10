Sénégal: BRVM - Plus de 7 milliards de FCFA de transactions opérés ce jeudi 9 avril 2026.

10 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 9 avril 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), il a été répertorié plus de 7 milliards de FCFA de transactions.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 7,739 milliards FCFA contre 1,448 milliards FCFA la veille. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 6,879 milliards FCFA. Il s'agit plus précisément d'une transaction portant sur 718 904 obligations Etat du Sénégal 6,00% 2023-2028 pour une valeur totale de 6,829 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est rehaussée de 20,013 milliards, se situant à 15 690,176 milliards FCFA contre 15 670,163 milliards FCFA le 8 avril 2026.

Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 24,178 milliards FCFA, passant de 11 960,741 milliards FCFA la veille à 11 936,563 milliards FCFA ce jeudi 9 avril 2026.

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A part l'indice BRVM Principal, tous les indices phares de la bourse sont en hausse. L'indice BRVM composite a ainsi progressé de 0,13% à 406,95 points contre 406,43 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est en hausse de 0,46% à 191,33 points contre 192,21 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,67% à 158,77 points contre 157,71 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a baissé de 0,42% à 284,18 points contre 285,38 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,13% à 156,71 points contre 156,51 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 2 125 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 6,10% à 8 700 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,05% à 7 265 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 2,66% 33 980 FCFA) et Erium Côte d'Ivoire (plus 2,39% à 3 005 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 4 095 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 3 605 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 3,53% à 58 000 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,13% à 3 245 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,95% à 2 305 FCFA).

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