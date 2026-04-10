Congo-Kinshasa: Affaire Dorcas Makaya au pays

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Ce docteur, qui ternit l'image sacrée des médecins respectueux du serment d'Hippocrate, méritait une sanction exemplaire, notamment une peine de prison, afin de lui faire prendre conscience de la gravité de l'acte de violence commis à l'égard d'une femme innocente, ignorante de son état et de ses droits.

Pendant et après le procès, plusieurs personnes ont vilipendé la victime, alors que nous avons tous vu la vidéo circuler sur les réseaux sociaux : le docteur David assénant des coups et des gifles à sa patiente Dorcas, qui venait d'accoucher, avec une violence extrême.

Cette jeune femme, ignorante de ses droits, s'est retrouvée filmée nue par des infirmiers censés la protéger, voire la défendre.

Au final, comme si cette grossesse ne relevait d'aucune responsabilité, la nudité de Dorcas a été exposée sur les réseaux sociaux.

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Nous pouvons même supposer que cela s'est fait avec l'accord du docteur David, puisqu'il demandait à ses collaborateurs de filmer la scène.

La violence numérique, pourtant bien réelle, reste ignorée, alors même qu'elle est condamnée par la loi congolaise, notamment par la loi portant Code du numérique en son article 340.

Il est temps que tout le monde se lève pour exiger une véritable JUSTICE en faveur de Dorcas, qui subit, depuis son accouchement, des violences sous toutes leurs formes.