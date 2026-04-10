Congo-Kinshasa: Les opportunités de développement du Maniema au centre d'une conférence à Kindu

La ville de Kindu accueille depuis mercredi 8 avril 2026 une conférence consacrée à l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau. Pendant trois jours, près de 500 participants, nationaux et étrangers, échangent autour des opportunités de développement de la province du Maniema.

Pour Mussa Kabwankubi, gouverneur du Maniema, cette conférence vise à faire du Maniema une destination attractive pour les investissements. Il appelle notamment les participants à établir un diagnostic de la province, identifier les principaux défis et dégager des pistes concrètes pour attirer des partenaires et financer des projets porteurs.

Un diagnostic pour mieux exploiter les potentialités

Le gouverneur de la province précise que le Maniema dispose de nombreuses potentialités non encore exploitées. Il a insisté sur la nécessité de les valoriser afin de créer des emplois, réduire la pauvreté et diversifier l'économie locale :

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« La province du Maniema a beaucoup de potentialités. Il est question seulement de les valoriser, de les capitaliser et ça va aboutir à la création de beaucoup d'emplois dans la lutte contre la pauvreté et surtout à la diversification de notre économie.»

Il a également rappelé le rôle que peut jouer le Maniema dans la stabilité du climat en RDC.

Pour sa part, Marie Nyange, ministre de l'Environnement, attend de cette rencontre des échanges concrets et orientés vers l'action. Elle estime que les discussions doivent permettre de dégager des mesures capables de faire avancer le développement de la province.

L'issue de ces assises de trois jours va permettre aux experts de formuler et d'adopter des recommandations prioritaires visant à redynamiser les secteurs de l'agriculture, l'environnement, le tourisme et de l'eau.