Afrique: Programme « Qualcomm Make in Africa » 2026 - La startup congolaise Mvutu parmi les 10 lauréates

Le géant mondial des technologies Qualcomm a dévoilé, le 8 avril, la liste des 10 startups sélectionnées pour la quatrième édition de son prestigieux programme de mentorat. Parmi elles, la startup congolaise Mvutu (Réponse en langue kituba) porte haut les couleurs de la République du Congo, confirmant le dynamisme croissant de l'écosystème numérique national.

Sur plus de 1200 candidatures provenant de 45 pays, la startup Mvutu , originaire de la République du Congo, a su se démarquer. Sa solution innovante combine l'Internet des objets (IoT) et l'énergie solaire pour proposer un système de stockage frigorifique intelligent. Ce dispositif vise un enjeu crucial pour le pays, notamment la réduction des pertes post-récolte des petits agriculteurs en prolongeant la conservation des produits frais, le renforcement ainsi que la sécurité alimentaire locale.

En intégrant le programme « Qualcomm Make in Africa », cette structure et les neuf autres lauréats (venant du Nigeria, du Ghana, du Kenya ou encore de l'Ouganda) bénéficient d'un accompagnement de classe mondiale dont l'expertise technique avec accès aux plateformes d'Intelligence Artificielle de Qualcomm et Arduino pour transformer leurs prototypes en machines intelligentes;

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une propriété intellectuelle qui renforce les formations et conseils pour protéger leurs inventions via des dépôts de brevets, essentiels pour la souveraineté technologique africaine. Il faut également ajouter l'appui financier avec une bourse de 5000 $ à l'issue du programme, et l'éligibilité au Fonds d'Impact Social de Qualcomm for Good.

Le Congo sur la carte de l'IA africaine

La sélection de Mvutu témoigne de la sophistication des solutions développées dans les villes congolaises. Comme l'a souligné Wassim Chourbaji, vice-président chez Qualcomm, l'édition 2026 montre une montée en puissance de l'IA en périphérie de réseau (Edge AI), une technologie que Mvutu compte exploiter pour optimiser la gestion de ses entrepôts frigorifiques. Ce succès s'inscrit dans une dynamique régionale forte, soutenue par l'Union africaine des télécommunications, visant à mettre les outils numériques de pointe au service des défis concrets du continent.