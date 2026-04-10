Congo-Brazzaville: Gamboma - Inauguration de la Maison de la jeunesse pour l'emploi

Le chef-lieu du département de la Nkeni-Alima, Gamboma, vient de franchir une étape décisive dans sa modernisation sociale. Le 8 avril, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'éduacation civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé, a officiellement inauguré la "Maison de la jeunesse pour l'emploi", un guichet unique destiné à booster l'insertion professionnelle des jeunes du département.

Fini le temps où les jeunes de la Nkeni-Alima devaient parcourir des centaines de kilomètres vers Brazzaville pour accéder aux services de l'emploi. Ce nouveau centre architectural en R+1, bâti par le ministre Hugues Ngouélondélé sur fonds propres et légué à l'État, regroupe en un seul endroit quatre piliers institutionnels majeurs : l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) ; le Fonds national d'appui à l'employabilité et l'apprentissage ; l'Agence congolaise pour la création d'emploi et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Cette synergie permet d'offrir une réponse complète aux besoins d'orientation, de formation qualifiante et d'accompagnement à l'entrepreneuriat.

Pour Hugues Ngouélondélé, initiateur du projet, cette infrastructure s'inscrit dans la dynamique de décentralisation des services publics prônée par le président Denis Sassou N'Guesso. L'objectif est clair : rapprocher l'administration des usagers pour réduire le chômage local et favoriser l'initiative privée. « Ce guichet unique facilitera une meilleure coordination entre les services techniques pour soutenir les initiatives entrepreneuriales », a souligné le ministre lors de la coupure du ruban.

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L'enthousiasme est partagé par ses collègues membres du gouvernement présents à la cérémonie (PME, Affaires sociales, Économie numérique et Enseignement technique), qui voient en ce modèle une solution "sur mesure" à dupliquer sur l'ensemble du territoire national. Les chiffres témoignent déjà de l'urgence de cette structure, particulièrement dans ce département l'ACPE a déjà enregistré 300 jeunes, dont la majorité (265) est en attente de formations qualifiantes. Avec cette Maison de la jeunesse, Gamboma se dote d'un levier stratégique pour son développement territorial et l'épanouissement de sa jeunesse.