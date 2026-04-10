Congo-Brazzaville: Roch Régis Bikoua publie «La gouvernance responsable pour le climat»

Paru aux éditions Libres-opinions au Burkina Faso, le livre de 166 pages dénonce l'écoblanchiment, l'inaction institutionnelle, l'hypocrisie des puissances économiques et l'absence de mécanismes contraignants capables d'imposer une véritable justice climatique. Cet ouvrage propose aussi des pistes fortes pour bâtir une gouvernance climatique inclusive, transparente, équitable et réellement responsable.

Constitué de quinze chapitres indépendants, chacun abordant un thème précis, le livre « La gouvernance responsable pour le climat » est un essai politique et environnemental qui interroge avec lucidité l'un des plus grands défis du XXIe siècle: l'incapacité des dirigeants mondiaux à répondre efficacement à l'urgence climatique.

A travers une analyse rigoureuse et engagée, son auteur Roch Régis Bikoua met en lumière le fossé grandissant entre les discours prononcés lors des sommets internationaux et la réalité des actions concrètes sur le terrain. Et il s'interroge sur tant de promesses qui restent sans lendemain, les populations les plus vulnérables, notamment en Afrique, qui continuent de payer le prix fort d'une crise qu'elles n'ont pas provoquée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Roch Régis Bikoua revient sur les dix ans après l'Accord de Paris, dont les effets du réchauffement sont désormais visibles partout : inondations, typhons, ouragans, canicules, sécheresses et incendies ravagent plusieurs régions du monde. C'est donc un appel à la conscience collective, une invitation à repenser le pouvoir face à la planète. L'auteur rappelle qu'à Belém, dans le nord du Brésil, 193 délégations étaient réunies pour la trentième conférence sur le climat de l'organisation des Nations unies afin de coordonner la lutte internationale contre le réchauffement climatique.

Aucun pays n'échappe aujourd'hui aux conséquences du changement climatique

Dans cet ouvrage, l'auteur revient également sur certaines déclarations lors de cette trentième édition de la COP30 tenue sans les États-Unis, dont celles d'Aïssatou Diouf, coordinatrice pour l'Afrique de l'Ouest au Réseau action climat international, qui a indiqué qu'aucun pays africain n'échappe aujourd'hui aux conséquences du changement climatique. « Si je prends l'exemple du Sénégal, de la petite à la grande côte sénégalaise, toutes les villes, toutes ces régions sont touchées par l'avancée de la mer avec des impacts sur le produit intérieur brut.

Beaucoup d'hôtels aujourd'hui n'ont plus de plage. Ça veut dire moins d'emploi pour les acteurs qui évoluent, par exemple, dans le tourisme [...] La hausse des températures est notée un peu partout en Afrique : les températures peuvent atteindre plus de 40 degrés Celsius tout au long de l'année », a-t-elle précisé. Pour Simon Stiell, secrétaire exécutif d'ONU Climat qui a appelé à ce que tous les pays unissent leurs forces : « Votre travail n'est pas de vous battre les uns avec les autres, votre travail est de combattre la crise climatique... Se lamenter n'est pas une stratégie, nous avons besoin de solutions ».

L'auteur de « La gouvernance responsable pour le climat » dénonce également le non-respect des engagements qui discrédite la diplomatie climatique et met en cause le devoir de moral d'une gouvernance se voulant exemplaire. « Il est regrettable de constater l'écart considérable entre les discours et les actes », a-t-il décrit.

Roch Régis Bikoua est aussi l'auteur de deux ouvrages édités au Congo-Brazzaville information en 2023 et 2024, à savoir « Un regard sur l'environnement au Congo » et « L'Excellence environnementale, une énergie à bon marché », un livre qui adopte des politiques énergétiques et environnementales favorables qui encouragent la transition vers des énergies propres et renouvelables, tout en assurant l'accès à l'énergie pour tous les citoyens. Un livre qu'il a écrit avec la participation de l'association Espoir pour l'avenir climatique.

Écrivain et activiste politique originaire de la République du Congo, Roch Régis Bikoua est diplômé de l'institut européen d'électronique et d'informatique de Casablanca au Maroc. Il est le fondateur et l'actuel président de l'association Espoir pour l'avenir climatique.