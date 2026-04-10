Sénégal: Des femmes ostréicoles formées aux premiers secours à Gandiol

A Gandiol dans le département de Saint-Louis, une vingtaine de femmes issues des GIE ostréicoles participent à une formation en sécurité aquatique et en gestes de premiers secours, dans le cadre du programme FISH4ACP.

Du 6 au 12 avril 2026, Gandiol accueille une session de formation dédiée à la sécurité en milieu aquatique au profit des femmes de la filière ostréicole. Initiée par le programme FISH4ACP, cette activité vise à réduire les risques d'accidents liés à la collecte des huîtres. « Une étude a montré que 27 % des GIE ont connu au moins un accident ces dernières années. Il était donc urgent d'agir », explique Ami Collé Gaye, administratrice nationale du programme. Encadrée par ICD Afrique et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la formation combine théorie et pratique : gestes de premiers secours, techniques de sauvetage, natation et sensibilisation aux dangers en mer.

Une vingtaine de bénéficiaires prennent part à cette première session, avec l'ambition d'en faire des relais au sein de leurs communautés. « Nous les préparons à devenir des ambassadrices capables de transmettre ces compétences essentielles », souligne-t-elle. Au-delà de la sécurité, cette initiative s'inscrit dans une dynamique globale de modernisation de la filière huître au Sénégal, soutenue depuis 2021 par la FAO, avec l'appui de l'Union européenne et de la coopération allemande. La formation se clôturera par une démonstration publique de sauvetage, destinée à sensibiliser les populations locales aux gestes qui sauvent.